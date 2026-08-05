Ловушка длиной в миллионы лет: что на самом деле скрывает "Кровавый водопад" в Антарктиде

Кроваво-красный водопад, стекающий с ледника Тейлора в озеро Бонни, десятилетиями озадачивал исследователей. Даже среди ледяной пустыни Сухих долин Мак-Мердо этот багряный водопад высотой с пятиэтажный дом выглядит как кадр из фильма ужасов.

Однако за его жутким внешним видом скрывается еще более удивительная реальность. Новое исследование, опубликованное в научном журнале Nature Geoscience, доказало: в богатом железом соленом рассоле под сотнями метров льда кипит жизнь. И это не просто бактерии, а потомки древних морских существ, застрявших в подледниковой ловушке сотни тысяч лет назад, сообщает Daily Mail.

Природная "ржавчина" и древний океан

Свой кроваво-красный цвет водопад получает благодаря соленой воде, насыщенной железом. Когда этот рассол вырывается из-под ледника и вступает в контакт с кислородом, железо мгновенно окисляется – то есть ржавеет, окрашивая лед в кровавый цвет.

Ученые давно предполагали, что эта вода когда-то была частью океана, затоплявшего долину Тейлора в более теплую эпоху. Когда климат изменился, уровень моря понизился, а надвигающийся ледник, словно гигантская пробка, запечатал морскую воду в подземном резервуаре. До сих пор эта гипотеза основывалась лишь на геологических догадках. Теперь исследователи собрали и проанализировали 167 образцов льда, ила и воды, применив секвенирование ДНК.

"Кровавая" загадка наконец разгадана / Фото Nature Geoscience

Результаты оказались неопровержимыми: 9,34% микроорганизмов Кровавого водопада имеют явное морское происхождение (для сравнения – в других уголках сухих долин этот показатель составляет всего 1,15%).

Кто обитает в ледяном аду?

Под ледником в полной темноте, при температуре -7 градусов и в условиях экстремальной солености выжили представители древних океанических экосистем:

диатомовые водоросли – микроскопические организмы в изящных панцирях из стеклообразного кремнезема, которые в обычных океанах составляют основу пищевой цепи;

динофлагелляты – микропланктон, передвигающийся с помощью жгутиков; некоторые из этих видов в открытом море вызывают так называемые "красные приливы";

гаптофиты – одноклеточные фотосинтезирующие водоросли, имеющие критически важное значение для поглощения углерода;

инфузории – подвижные одноклеточные организмы, покрытые сотнями подвижных ресничек.

Больше всего ученых поразило то, что эти микроорганизмы не просто сохранились, но и остаются биологически активными. Они адаптировались к экстремальному давлению и холоду: способны восстанавливать поврежденные клетки, запускать внутренние системы защиты от стресса или впадать в анабиоз до лучших времен.

Окно в прошлое и ключ к другим мирам

Ученые называют Кровавый водопад "редким морским убежищем в полярной пустыне". Эта изолированная экосистема представляет собой живой архив, демонстрирующий, как сложная жизнь сумела адаптироваться к глобальным климатическим катастрофам и выживать на протяжении сотен тысяч лет без солнечного света.

Кроме того, это открытие дает астробиологам важные подсказки: если жизнь способна процветать в соленом рассоле, заключенном под антарктическим льдом, аналогичные организмы вполне могут существовать в подповерхностных океанах ледяных спутников Юпитера и Сатурна – Европы и Энцелада.