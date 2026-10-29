Потерянный след XVIII века: что скрывает тихое лесное озеро возле старого монастыря в Ровенской области

Среди густых сосновых массивов Сарненщины, на территории национального природного парка "Пуща Радзивила", скрывается урочище Юзефин. Сегодня этот уголок известен прежде всего женским монастырем в честь Иверской иконы Божией Матери, однако само название местности уходит корнями в гораздо более древние времена.

В XVIII–XIX веках здесь процветала роскошная барская усадьба, о которой до наших дней сохранились лишь скупые упоминания в архивах и топонимы, запечатленные на лесных картах. Для Полесья это привычное явление: дворянские усадьбы давно исчезли, деревянные постройки рассыпались в прах, но лесные массивы до сих пор хранят имена своих первых хозяев, рассказывает "Конкурент".

Юзефин остается живым стыком нескольких совершенно разных эпох, где тишина дикой природы соседствует с древней дворянской историей и современным монастырским бытом.

Загадка затопленного дубового дна

Главная достопримечательность урочища – глухое лесное озеро, спрятанное за стеной вековых сосен недалеко от монастыря. Его берега покрыты мхом и черникой, а темная торфяная вода живет по собственным законам дикой природы. Именно с этим водоемом связана одна из самых устойчивых местных легенд.

Старожилы рассказывают, что когда-то по приказу богатого помещика все дно озера или, по крайней мере, прибрежную полосу вымостили отборным дубовым настилом. Причиной такой инженерной прихоти стал каприз молодой барышни: девушка боялась наступать босыми ногами на скользкий полесский ил и болотистое дно, поэтому для нее создали сплошной деревянный пол прямо под толщей воды.

В окутанном загадками парке растет самый старый дуб Украины / Фото Spadok

За 2 века природные процессы взяли свое: древесину покрыли многометровые слои ила, торфа и опавшей хвои. Сохранился ли этот настил на самом деле или это лишь романтическая выдумка местных крестьян – гидрологические исследования пока не выяснили. Однако дуб в бескислородном слое торфа способен сохраняться сотни лет, превращаясь в прочный мореный материал, поэтому полесское дно вполне может скрывать остатки дворянской роскоши.

Дикая природа, которая поглощает историю

Даже без мистических преданий о подводных мостах Юзефин поражает своей первозданной атмосферой. Здесь наглядно видно, с какой легкостью природа затягивает зеленью любые следы человеческого вмешательства: канавы зарастают папоротником, бывшие барские аллеи сливаются с чащами, а лесные водоемы медленно возвращаются к своему дикому состоянию.

Сюда не едут за шумными туристическими развлечениями или развитой инфраструктурой. Сила урочища – в глухом лесном покое, запахе хвои и ощущении того, что прямо под твоими ногами, под толщей воды и ила, дремлет неразгаданная история 200-летней давности.