В Хмельницком есть свой фирменный торт: в нем сочетаются местные вкусы и традиции Подолья

В Хмельницком решили создать десерт, который гости могли бы увезти с собой как "вкус города". Так появился торт "Хмельницкий", над рецептом которого команда кондитеров работала около полугода.

Идея возникла после того, как туристы спросили, что характерного можно попробовать в Хмельницком. Владелец местной кондитерской Дмитрий Мандзюк решил, что гастрономической визитной карточкой города может стать именно торт, пишет "Подолье News".

Как создавали торт "Хмельницкий"?

В качестве ориентира команда взяла опыт других украинских городов, у которых уже есть свои известные торты, в частности Киева, Ужгорода и Ивано-Франковска. Среди кондитеров устроили внутренний конкурс и предложили каждому представить свой вариант будущего десерта.

Невероятный торт / Фото "Подолье News"

Сначала появилось около десяти различных тортов, которые поочередно дегустировали и сравнивали. Первый рецепт мало напоминал окончательную версию. Кондитерка Наталка рассказывала, что изначально торт состоял из классического бисквита, безе на песочной основе с вишнями, крема, кураги и чернослива.

Рецептуру неоднократно меняли после дегустаций и отзывов клиентов. От первой идеи до окончательного варианта прошло примерно полгода.

Какие вкусы легли в основу торта?

Создателям было важно, чтобы десерт ассоциировался именно с Хмельницким и Подольем. Поэтому в основу рецепта положили знакомые для региона продукты – вишни, мак и орехи.

Весь набор продуктов, которые там есть, – это наши местные продукты. То есть это вишня, это мак, это орехи,

– рассказал Дмитрий Мандзюк.

Отдельной подготовки требуют вишни. Их заготавливают заранее и выдерживают до нужной консистенции перед тем, как использовать для торта. Так команда постепенно сформировала вкус, который должен был быть понятен местным жителям и в то же время отличать десерт от других городских тортов.

Как к созданию торта присоединились жители Хмельницкого?

Проект не ограничился работой кондитеров. К нему присоединились маркетологи, которые работали над историей, названием, оформлением и тем, что именно должно делать торт "хмельницким". Свои предложения высказывали и жители города, которые участвовали в дегустациях и помогали определить окончательное направление.

По словам маркетолога Елены, концепция стала совместной работой владельца, кондитеров, маркетинговой команды и жителей Хмельницкого. Для торта отдельно продумали даже упаковку. Надписи на ней создавали специально для проекта и связывали с Хмельницким.

В результате торт "Хмельницкий" появился не по одному готовому рецепту. Сначала была идея создать гастрономический сувенир города, а уже после десятков попыток, дегустаций и изменений она превратилась в десерт с вишней, маком и орехами.