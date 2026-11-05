Невозможно спутать: почему на планете нет двух одинаковых львов и как ученые распознают каждого из них

В дикой природе невозможно встретить двух абсолютно одинаковых львов, даже если речь идет о братьях из одного прайда. Хотя для неопытного глаза все взрослые самцы с роскошными гривами кажутся одинаковыми, морда каждого хищника скрывает столь же уникальный рисунок, как папиллярные узоры на пальцах человека.

Ученые-териологи используют эту анатомическую особенность в качестве надежного биометрического паспорта, который не меняется на протяжении всей жизни животного с самого рождения. Главным идентификатором выступает рисунок темных пятен у корней вибрисс – чувствительных жестких усов на щеках животного, рассказывает Wildlife Act.

Эти пигментные пятна расположены горизонтальными рядами, но именно верхний ряд имеет абсолютно хаотичную и неповторимую геометрию. Количество пятен, точное расстояние между ними, их размеры и угол смещения относительно соседних точек образуют комбинацию, которая никогда не повторяется у другой особи в мире.

Метод идентификации в саванне

Эту закономерность открыли и описали биологи еще в 1970-х годах во время полевых наблюдений в Серенгети. С тех пор исследователям больше не нужно отлавливать и метить опасных хищников металлическими ушными бирками или татуировками, которые травмируют кожу и могут оторваться во время схваток за территорию.

Двух одинаковых львов не бывает / Фото Pixabay

Для точного учета популяции зоологам достаточно сделать один качественный снимок морды в профиль или анфас с безопасного расстояния через телеобъектив. Далее компьютерные программы или специалисты сопоставляют координаты темных пигментных точек возле вибрисс с имеющейся базой данных.

Поскольку этот узор остается неизменным во время взросления, линьки или после получения боевых шрамов, он позволяет безошибочно отслеживать миграцию, родословную и возраст конкретного льва в течение 15 – 20 лет его жизни в открытой саванне.