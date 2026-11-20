На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника исследователи вновь зафиксировали редкого краснокнижного обитателя – дикую лошадь Пржевальского.

В отсутствие постоянного присутствия людей, автотранспорта и хозяйственной деятельности огромные безлюдные луга и перелески Зоны отчуждения превратились в идеальное природное убежище для этих уникальных животных, рассказывают исследователи Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Сотрудники заповедника опубликовали фотографию лошади и с юмором отметили ее суровый вид и своенравный нрав, подчеркнув, что этот красавец живет без седла, без подков и без какого-либо начальника над собой.

Почему лошадь Пржевальского отличается от обычной домашней лошади

Лошадь Пржевальского – единственный на планете вид диких лошадей, сохранившийся до наших дней в первоначальном виде и никогда не приручавшийся человеком. Внешне ее легко узнать по крепкому коренастому телосложению, большой голове, короткая стоячая грива без привычного для домашних лошадей чубчика, а также характерной песочно-рыжей окраской шерсти со светлым брюхом и четкой темной полосой вдоль хребта.

Кроме того, этот вид обладает уникальным генетическим отличием: у лошади Пржевальского насчитывается 66 хромосом, тогда как у всех домашних пород лошадей их всего 64. При этом в дикой природе табуны имеют четкую социальную иерархию, где главную роль в выборе маршрутов к водопоям и пастбищам играет опытная взрослая кобыла, а жеребец отвечает за защиту группы от хищников.

Как исчезнувший в природе вид возродился на украинском Полесье

История спасения лошади Пржевальского является одним из самых известных успехов мирового природоохранного дела. Во второй половине XX века из-за массовой охоты, распашки степей и суровых зим этот вид полностью исчез в дикой природе Монголии и Китая, и на всей планете осталось лишь несколько десятков особей в зоопарках и частных питомниках, в частности в украинском заповеднике "Аскания-Нова".

В конце 1990-х годов в рамках научного эксперимента по восстановлению степных экосистем в Чернобыльскую зону завезли более 30 особей для заполнения экологической ниши диких копытных. Животные настолько успешно адаптировались к местному климату и суровым зимам, что сформировали устойчивую дикую популяцию, которая самостоятельно воспроизводится и находится под особой охраной Красной книги Украины и международных природоохранных конвенций.