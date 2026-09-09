Ученые обнаружили город, который считали мифом: путь указала надпись на древнем камне

Пески северного Египта раскрыли одну из самых интригующих тайн эпохи могущественных фараонов. В ходе раскопок на участке Телль-Абу-Сейфи археологическая миссия Министерства туризма и древностей Египта обнаружила монументальные остатки комплекса Нового царства.

Найденные артефакты возрастом более 3200 лет могут окончательно подтвердить расположение древнего военного города Месен. На протяжении веков историки считали его полулегендарным мифом, но теперь они близки к тому, чтобы обнаружить его, сообщает Gizmodo.

Стратегический узел на "Дороге Гора"

Открытие стало результатом длительного изучения знаменитого "Пути Гора" – главной военной артерии Древнего Египта, пролегавшей вдоль восточной границы государства и соединявшей долину Нила с землями Ханаана. Город Месен регулярно упоминался в папирусах и текстах эпохи Нового царства (1570–1069 гг. до н. э.) как ключевой форпост восточного рубежа.

Однако найти его точные координаты не удавалось на протяжении веков: более поздние масштабные перестройки времен Римской империи почти полностью стерли первоначальные египетские сооружения с лица земли.

Египет таит еще много тайн / Фото Министерства туризма и древностей Египта

Каменные свидетельства величия Рамсеса II

Во время расчистки участка Телль-Абу-Сейфи ученые наткнулись на важные следы развитого городского и храмового центра:

две массивные мощеные каменные дороги;

большие административные комплексы, хозяйственные склады и помещения для гарнизона;

фрагменты резного песчаника с картушами фараона Рамсеса II Большого, правившего страной в 1279–1213 годах до н. э.

Решающей подсказкой стала высеченная на камне надпись, посвященная реставрации статуи бога-сокола Гора. В тексте божество прямо именуется "властелином города Месен", что стало самым весомым аргументом в пользу разгадки многовековой тайны.

Осторожные оценки ученых

Несмотря на очевидную значимость находок, исследователи не спешат ставить точку в научной дискуссии. По словам руководителя отдела археологии Дельты и Синая Хешама Хусейна, миссия планирует провести дополнительные радиоуглецевые и стратиграфические исследования.

Независимые международные специалисты, в частности египтолог Джеймс Гоффмайер из Международного университета Тринити, отмечают: чтобы однозначно отождествить комплекс с Месеном, археологам предстоит найти сопутствующий слой характерной керамики позднего бронзового века и дополнительные фрагменты фортификационных укреплений. Исследования продолжаются, однако находка уже претендует на статус одного из самых громких открытий египтологии последних лет.