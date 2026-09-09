Найденные артефакты возрастом более 3200 лет могут окончательно подтвердить расположение древнего военного города Месен. На протяжении веков историки считали его полулегендарным мифом, но теперь они близки к тому, чтобы обнаружить его, сообщает Gizmodo.

Стратегический узел на "Дороге Гора"

Открытие стало результатом длительного изучения знаменитого "Пути Гора" – главной военной артерии Древнего Египта, пролегавшей вдоль восточной границы государства и соединявшей долину Нила с землями Ханаана. Город Месен регулярно упоминался в папирусах и текстах эпохи Нового царства (1570–1069 гг. до н. э.) как ключевой форпост восточного рубежа.

Однако найти его точные координаты не удавалось на протяжении веков: более поздние масштабные перестройки времен Римской империи почти полностью стерли первоначальные египетские сооружения с лица земли.

Египет таит еще много тайн / Фото Министерства туризма и древностей Египта

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Каменные свидетельства величия Рамсеса II

Во время расчистки участка Телль-Абу-Сейфи ученые наткнулись на важные следы развитого городского и храмового центра:

две массивные мощеные каменные дороги;

большие административные комплексы, хозяйственные склады и помещения для гарнизона;

фрагменты резного песчаника с картушами фараона Рамсеса II Большого, правившего страной в 1279–1213 годах до н. э.

Решающей подсказкой стала высеченная на камне надпись, посвященная реставрации статуи бога-сокола Гора. В тексте божество прямо именуется "властелином города Месен", что стало самым весомым аргументом в пользу разгадки многовековой тайны.

Осторожные оценки ученых

Несмотря на очевидную значимость находок, исследователи не спешат ставить точку в научной дискуссии. По словам руководителя отдела археологии Дельты и Синая Хешама Хусейна, миссия планирует провести дополнительные радиоуглецевые и стратиграфические исследования.

Независимые международные специалисты, в частности египтолог Джеймс Гоффмайер из Международного университета Тринити, отмечают: чтобы однозначно отождествить комплекс с Месеном, археологам предстоит найти сопутствующий слой характерной керамики позднего бронзового века и дополнительные фрагменты фортификационных укреплений. Исследования продолжаются, однако находка уже претендует на статус одного из самых громких открытий египтологии последних лет.