Знайдені артефакти віком понад 3200 років можуть остаточно підтвердити розташування стародавнього військового міста Месен. Століттями історики вважали напівлегендарним міфом, але зараз наблизилися до того, щоб його віднайти, розповідає Gizmodo.

Стратегічний вузол на "Шляху Гора"

Відкриття стало результатом довготривалого вивчення знаменитого "Шляху Гора" – головної військової артерії Стародавнього Єгипту, що пролягала вздовж східного кордону держави та з'єднувала долину Нілу із землями Ханаану. Місто Месен регулярно згадувалося в папірусах і текстах епохи Нового царства (1570 – 1069 роки до н. е.) як ключовий форпост східного рубежу.

Проте знайти його точні координати не вдавалося століттями: пізніші масштабні перебудови часів Римської імперії майже повністю стерли первинні єгипетські споруди з лиця землі.

Єгипет приховує ще багато таємниць / Фото Міністерства туризму та старожитностей Єгипту

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Кам'яні свідчення величі Рамсеса II

Під час розчищення ділянки Телль-Абу-Сейфі науковці натрапили на важливі сліди розвиненого міського та храмового центру:

дві масивні бруковані кам'яні дороги;

великі адміністративні комплекси, господарські склади та приміщення для гарнізону;

фрагменти різьбленого пісковика з картушами фараона Рамсеса II Великого, який правив країною у 1279–1213 роках до н. е.

Вирішальною підказкою став висічений на камені напис, присвячений реставрації статуї бога-сокола Гора. У тексті божество прямо титулують "володарем міста Месен", що стало найвагомішим аргументом на користь розгадки багатовікової таємниці.

Обережні оцінки вчених

Попри очевидну значущість знахідок, дослідники не поспішають ставити крапку в науковій дискусії. За словами керівника відділу археології Дельти та Синаю Хешама Хуссейна, місія планує провести додаткові радіовуглецеві та стратиграфічні тести.

Незалежні міжнародні фахівці, зокрема єгиптолог Джеймс Гоффмаєр із Міжнародного університету Трініті, зазначають: аби однозначно ототожнити комплекс із Месеном, археологам належить знайти супутній шар характерної кераміки пізньої бронзової доби та додаткові фрагменти фортифікаційних укріплень. Дослідження тривають, проте знахідка вже претендує на статус одного з найгучніших відкриттів єгиптології останніх років.