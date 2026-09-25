Следы брата Наполеона и роскошные находки, насчитывающие тысячелетия: результаты раскопок в Италии

В ходе масштабных археологических раскопок в центральной части Италии исследователи обнаружили величественную монументальную гробницу эпохи этрусков, возраст которой составляет две тысячи шестьсот лет.

Сенсационное захоронение обнаружили на территории некрополя Полледрара, расположенного недалеко от бывшего могущественного города Вульчи. Эксперты датируют этот памятник концом VII века до нашей эры – периодом наивысшего экономического расцвета полиса, когда местная знать контролировала оживленные морские торговые пути и накапливала колоссальные богатства, сообщает Arkeonews.

Сокровища древнего города под обрушившимся сводом

Открытие стало результатом работы международной научной миссии проекта "Возвращение в Вульчи", которая приступила к полноценному изучению так называемого кургана Гзелля. Этот гигантский земляной насып ученые зафиксировали еще в далеком 1889 году, однако на протяжении более века он оставался неисследованным.

Под толщей почвы скрывалось сложное трехкамерное сооружение, возведенное из массивных блоков ненфро – характерного для региона вулканического камня. На протяжении XX века грабители неоднократно пытались проникнуть в усыпальницу, однако сработала неожиданная естественная защита.

Раскопки кургана Гзелля / Фото SABAP

Массивное каменное сводчатое сооружение не выдержало собственного веса и вовремя обрушилось, надежно законсервировав под тоннами каменных глыб погребальный инвентарь. Благодаря этому обрушению сотни бесценных артефактов остались лежать нетронутыми именно на тех местах, где их более двух с половиной тысячелетий назад оставили во время погребального ритуала родственники умерших.

Золото, греческий импорт и удивительная кожаная обувь

Среди расчищенных каменных завалов археологи обнаружили поразительное количество редких предметов, свидетельствующих о высоком социальном статусе. В частности, в гробнице найдены остатки деревянной боевой колесницы с металлическими деталями, боевое оружие, тонкие золотые пластины, железные вертела для приготовления мяса и виртуозно резные изделия из слоновой кости.

Керамический комплекс поражает своим разнообразием: наряду с традиционной черной этрусской керамикой "буккеро" ученые зафиксировали импортную дорогую посуду, привезенную из Коринфа и Афин. Настоящей жемчужиной исследований оказался прекрасно сохранившийся кожаный женский ботинок, который чудом уцелел благодаря специфическому влажному микроклимату погребальной камеры.

Раскопки преподнесли много сюрпризов / Фото SABAP

Органические материалы такой древности попадаются ученым крайне редко, поэтому эта находка имеет колоссальное научное значение, хотя установить личность самой аристократки пока не удалось.

В отдельных боковых залах археологи раскопали почти полный банкетный набор, предназначенный для заупокойных трапез. В его центре находился изящный бронзовый треножник с алебастровым светильником восточного происхождения, изготовленным в Египте или на острове Родос, а также керамические чаши с изысканной восточной росписью и специальная терка, предназначенная для измельчения пряностей и приготовления вина.

Ученые отмечают, что новые данные помогут лучше понять контекст соседней легендарной гробницы Исиды, раскопанной еще в 1839 году братом Наполеона Люсьеном Бонапартом. В настоящее время все металлические и органические артефакты задокументированы, а каменный склеп временно засыпан для безопасной консервации перед новым этапом исследований, запланированным на 2027 год.