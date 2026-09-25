Сенсационное захоронение обнаружили на территории некрополя Полледрара, расположенного недалеко от бывшего могущественного города Вульчи. Эксперты датируют этот памятник концом VII века до нашей эры – периодом наивысшего экономического расцвета полиса, когда местная знать контролировала оживленные морские торговые пути и накапливала колоссальные богатства, сообщает Arkeonews.

Сокровища древнего города под обрушившимся сводом

Открытие стало результатом работы международной научной миссии проекта "Возвращение в Вульчи", которая приступила к полноценному изучению так называемого кургана Гзелля. Этот гигантский земляной насып ученые зафиксировали еще в далеком 1889 году, однако на протяжении более века он оставался неисследованным.

Под толщей почвы скрывалось сложное трехкамерное сооружение, возведенное из массивных блоков ненфро – характерного для региона вулканического камня. На протяжении XX века грабители неоднократно пытались проникнуть в усыпальницу, однако сработала неожиданная естественная защита.

Раскопки кургана Гзелля / Фото SABAP

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Массивное каменное сводчатое сооружение не выдержало собственного веса и вовремя обрушилось, надежно законсервировав под тоннами каменных глыб погребальный инвентарь. Благодаря этому обрушению сотни бесценных артефактов остались лежать нетронутыми именно на тех местах, где их более двух с половиной тысячелетий назад оставили во время погребального ритуала родственники умерших.

Золото, греческий импорт и удивительная кожаная обувь

Среди расчищенных каменных завалов археологи обнаружили поразительное количество редких предметов, свидетельствующих о высоком социальном статусе. В частности, в гробнице найдены остатки деревянной боевой колесницы с металлическими деталями, боевое оружие, тонкие золотые пластины, железные вертела для приготовления мяса и виртуозно резные изделия из слоновой кости.

Керамический комплекс поражает своим разнообразием: наряду с традиционной черной этрусской керамикой "буккеро" ученые зафиксировали импортную дорогую посуду, привезенную из Коринфа и Афин. Настоящей жемчужиной исследований оказался прекрасно сохранившийся кожаный женский ботинок, который чудом уцелел благодаря специфическому влажному микроклимату погребальной камеры.

Раскопки преподнесли много сюрпризов / Фото SABAP

Органические материалы такой древности попадаются ученым крайне редко, поэтому эта находка имеет колоссальное научное значение, хотя установить личность самой аристократки пока не удалось.

В отдельных боковых залах археологи раскопали почти полный банкетный набор, предназначенный для заупокойных трапез. В его центре находился изящный бронзовый треножник с алебастровым светильником восточного происхождения, изготовленным в Египте или на острове Родос, а также керамические чаши с изысканной восточной росписью и специальная терка, предназначенная для измельчения пряностей и приготовления вина.

Ученые отмечают, что новые данные помогут лучше понять контекст соседней легендарной гробницы Исиды, раскопанной еще в 1839 году братом Наполеона Люсьеном Бонапартом. В настоящее время все металлические и органические артефакты задокументированы, а каменный склеп временно засыпан для безопасной консервации перед новым этапом исследований, запланированным на 2027 год.