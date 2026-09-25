Сенсаційне поховання виявили в межах некрополя Полледрара, що розташований поблизу колишнього могутнього міста Вульчі. Фахівці датують пам'ятку кінцем сьомого століття до нашої ери – періодом найвищого економічного розквіту поліса, коли місцева знать контролювала жваві морські торговельні шляхи та накопичувала колосальні багатства, розповідає Arkeonews.

Скарби стародавнього міста під обваленим склепінням

Відкриття стало результатом роботи міжнародної наукової місії проєкту "Повернення до Вульчі", яка взялася за повноцінне вивчення так званого кургану Гзелля. Цей велетенський земляний насип учені зафіксували ще далекого 1889 року, проте протягом понад століття він залишався недослідженим.

Під товщею ґрунту ховалася складна трикамерна споруда, зведена з масивних блоків ненфро – характерного для регіону вулканічного каменю. Упродовж двадцятого століття до усипальниці неодноразово намагалися пробитися грабіжники, проте спрацював несподіваний природний захист.

Розкопки кургану Гзелля / Фото SABAP

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Масивне кам’яне склепіння не витримало власної ваги та вчасно обвалилося, надійно законсервувавши під тоннами кам'яних брил поховальний інвентар. Завдяки цій руйнації сотні безцінних артефактів залишилися лежати недоторканими рівно на тих місцях, де їх понад два з половиною тисячоліття тому залишили під час поховального ритуалу родичі померлих.

Золото, грецький імпорт та дивовижне шкіряне взуття

Серед розчищених кам’яних завалів археологи виявили разючу кількість рідкісних речей високої статусної цінності. Зокрема, у гробниці знайдено залишки дерев'яної бойової колісниці з металевими деталями, бойову зброю, тонкі золоті пластини, залізні рожни для приготування м'яса та віртуозно різьблені вироби зі слонової кістки.

Керамічний комплекс вражає своїм розмаїттям: поряд із традиційною чорною етруською керамікою буккеро вчені зафіксували імпортний дорогий посуд, привезений із Коринфа та Афін. Справжньою перлиною досліджень виявився чудово збережений шкіряний жіночий черевик, який дивом уцілів завдяки специфічному вологому мікроклімату поховальної камери.

Розкопки подарували багато сюрпризів / Фото SABAP

Органічні матеріали такої давнини трапляються вченим украй рідко, тому ця знахідка має колосальне наукове значення, хоча встановити особистість самої аристократки поки що не вдалося.

В окремих бічних залах археологи розчистили майже повний бенкетний набір, присвячений заупокійним трапезам. У його центрі перебував витончений бронзовий триніжок з алебастровим світильником східного походження, виготовленим у Єгипті або на острові Родос, а також керамічні чаші з вишуканим орієнтальним розписом і спеціальна тертка, призначена для подрібнення прянощів та підготовки вина.

Науковці наголошують, що нові дані допоможуть краще зрозуміти контекст сусідньої легендарної гробниці Ісіди, розкопаної ще в 1839 році братом Наполеона Люсьєном Бонапартом. Наразі всі металеві та органічні артефакти задокументовано, а кам'яний склеп тимчасово закопали для безпечної консервації перед новим етапом досліджень, запланованим на 2027 рік.