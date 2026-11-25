На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области ученые зафиксировали редкого краснокнижного хищника – сокола-сапсана, которого официально считают самой быстрой птицей и самым стремительным живым существом на Земле.

Уникальные кадры охоты пернатого охотника обнародовал доктор биологических наук, руководитель научно-исследовательского отдела национального парка "Тузловские лиманы" Иван Русев. По словам исследователя, воспользовавшись затишьем в боевых действиях в заповедной зоне, сапсан добыл обыкновенную чайку.

Как охотится эта сверхбыстрая птица

Сапсан имеет относительно небольшие размеры – длина его тела составляет 34–50 сантиметров, а размах крыльев достигает 80–120 сантиметров. Несмотря на это, в воздухе ему нет равных: заметив добычу с высоты, птица поднимается над жертвой, прижимает крылья к туловищу и камнем пикирует почти вертикально вниз со скоростью более 322 километров в час (около 90 метров в секунду).

Уникальные кадры самой быстрой птицы: смотрите видео

На заключительной стадии атаки хищник бьет жертву по касательной сложенными лапами. Сила удара острых когтей задних пальцев на такой скорости настолько колоссальна, что даже у довольно большой птицы мгновенно отрывается голова.

Редкий гость, занесенный в Красную книгу Украины

Хотя сапсан встречается на всех континентах планеты, кроме Антарктиды, в дикой природе он остается редким видом и находится под строгой охраной Красной книги Украины и международной Конвенции СИТЕС. Всего в мире насчитывается около 17 подвидов этого сокола.

В Украине встречаются 3 подвида: обыкновенный и кавказский сапсаны, которые крайне редко гнездятся на территории нашей страны, а также тундровый сапсан, которого можно увидеть во время сезонных миграций. Основу рациона хищника составляют птицы среднего размера, реже – мелкие млекопитающие.

Целый остров в обмен на двух птиц: королевская цена сапсана

В средневековой Европе сапсаны ценились на вес золота как элитные охотничьи птицы монархов, а владение ими становилось предметом большой политики. В 1405 году король Англии Генрих IV передал остров Мэн в пожизненное владение сэру Джону Стэнли при единственном условии – подарить ему двух сапсанов на коронацию и присылать по две птицы каждому следующему английскому монарху.

Похожая история произошла и в 1530 году, когда император Священной Римской империи Карл V передал остров Мальта рыцарскому ордену госпитальеров. Вместо денежной дани император обязал рыцарей ежегодно присылать ко двору по 1 живому сапсану в знак вассальной верности.