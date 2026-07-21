Без гробов и со следами травм: на Волыни раскопали тайное захоронение 1943 года

На территории бывших сел Воля Островецкая и Островки в Ковельском районе археологи и ученые продолжают раскрывать тайны одной из самых трагических страниц Второй мировой войны.

В ходе поисковых работ специалисты обнаружили останки как минимум 38 человек, погибших в 1943 году. Эта находка может привести к раскрытию ужасающей тайны, сообщает IPN.

Без гробов и в беспорядке: что скрывает братская могила

По данным межправительственной рабочей группы, характер захоронения свидетельствует о хаотичности и жестокости событий того времени. Тела обнаруженных людей были сброшены в яму без какой-либо ритуальной атрибутики – ученые не нашли никаких следов гробов или деревянных ящиков.

Ужасающая находка / Фото IPN

На многих скелетах отчетливо прослеживаются следы тяжелых механических травм. В настоящее время исследователи расчищают верхний слой раскопа, размеры которого уже достигли двух метров в ширину и шести метров в длину. Непосредственное извлечение и детальная идентификация останков начнутся сразу после завершения фиксации их расположения.

Личные вещи как безмолвные свидетели

Несмотря на ужасные обстоятельства гибели, земля сохранила личные вещи жертв. Среди находок – нательные крестики, маленькие иконки, бусины, пуговицы и даже обручальные кольца.

Кто проводит исследование

Над раскрытием трагической страницы истории совместно работает международная команда, в которую вошли специалисты Национального музейного института, компании "Wołyńskie Starożytności" и Украинского института национальной памяти. Польско-украинская группа ученых планирует завершить текущий этап полевых работ и извлечение останков к началу августа, после чего начнется длительный процесс антропологических и исторических экспертиз.