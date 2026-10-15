Почему бумажные полотенца не делают гладкими: откуда взялись узоры, которые теперь используют все

Цветочки, геометрические ромбы, пузырьки или волнистые линии на бумажных полотенцах большинство воспринимает как обычный маркетинговый ход. Кажется, что производители просто пытаются украсить утилитарную белую ленту, чтобы она уютнее смотрелась возле раковины и приятнее лежала в руке.

Однако промышленное тиснение, или эмбоссирование, требует использования сложных металлических прокатных валов и дополнительных затрат на конвейере, на которые ни одна фабрика не пошла бы только ради красивого внешнего вида. Тиснение создает микрокарманы для жидкости, что влияет на его прочность, рассказывает Good Housekeeping.

Если бы кухонное полотенце оставили идеально ровным и гладким, как обычная офисная бумага, оно утратило бы почти все свои практические качества. Любая пролитая на стол лужица чая или кофе превращалась бы не в собравшуюся каплю, а в грязные разводы, а сам мокрый лист рвался бы от малейшего движения пальцев.

Главный секрет рельефа заключается в гидродинамике и увеличении площади впитывания. Когда плоское бумажное полотно проходит через стальные валы с выступами, оно деформируется и становится трехмерным. Фактическая площадь контакта волокон с поверхностью увеличивается на 40–50%, хотя сам размер отрывного листа остается неизменным.

Узоры на бумажных полотенцах сохраняют их практичность / Фото Pixabay

Выдавленные выступы и углубления работают как миниатюрные воздушные резервуары. Когда полотенце соприкасается с водой, срабатывает физический закон капиллярного всасывания: вместо того чтобы медленно размокать с края, жидкость буквально всасывается в пустоты между слоями целлюлозы за долю секунды. Выпуклый рисунок удерживает воду внутри этих кармашков, как губка, не позволяя влаге мгновенно вытекать обратно при поднятии салфетки со стола.

Вторая важнейшая задача тиснения – надежное склеивание слоев без избытка химического клея. Современные качественные полотенца почти всегда состоят из двух или трех слоев целлюлозы. Если просто положить тонкие листы друг на друга, они мгновенно распадутся при первом же намокании. Благодаря технологии "точка в точку" или взаимному зацеплению выпуклостей верхний и нижний слои вдавливаются друг в друга под огромным давлением. Слои сцепляются на микроуровне механическим путем, создавая прочную пространственную решетку.

Благодаря этому полотенце становится мягким и пушистым, но при этом выдерживает интенсивное трение о жирную сковороду или стеклянный стол, не превращаясь в размокшую кашу. Благодаря этой невидимой инженерии простой кусок спрессованной древесины справляется с грязью лучше, чем тканевые тряпки.