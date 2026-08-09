Легендарна фортеця прийняла нового мешканця: хто проплив 3 кілометри крижаної води до Алькатрасу

Острів Алькатрас — це похмура скеля за півтора кілометра від узбережжя Сан-Франциско, оточена крижаною водою та нищівними океанськими течіями. За всю історію існування тамтешньої в'язниці суворого режиму жодному в'язню так і не вдалося успішно втекти на материк.

Проте те, що виявилося не під силу людям, час від часу здійснюють дикі тварини – правда, у зворотному напрямку.

Від мертвої скелі до пташиного раю

У період між 1850-ми та 1950-ми роками через активну військову та в'язничну діяльність людини на Алькатрасі майже не залишилося дикої природи. Проте після закриття легендарної тюрми у 1960-х роках острів почав поступово оживати.

Легендарна тюрма стала безпечним прихистком для птахів / Фото Pixabay

Сьогодні це справжній прихисток для колоній морських птахів: щороку тут гніздяться близько 5000 пернатих, серед яких квакви, малі чепури та тихоокеанські чикли. Окрім птахів, фауна острова доволі бідна. Зрідка тут можна побачити білоногих мишей, морських левів та тюленів.

Несподіваний плавець: як койот здивував вчених

У січні 2026 року дослідники зафіксували на Алькатрасі дивовижного гостя – безстрашного койота. ДНК-аналіз посліду тварини показав приголомшливі результати: цей койот прибув не з боку Сан-Франциско, а з острова Енджел, що розташований північніше. Це означає, що хижак самотужки подолав близько 3 кілометрів у відкритій, крижаній воді зі стрімкою течією.

Це надзвичайно рідкісна подія. Востаннє койота на Алькатрасі помічали ще у 1972 році.

Щасливий кінець для місцевих пернатих

Зараз науковці переконані, що відчайдушний плавець уже залишив Алькатрас, оскільки свіжих слідів його перебування не знаходять. І це чудова новина для місцевих птахів, адже для пухнастого хижака беззахисні колонії гніздових пернатих стали б ідеальною легкою здобиччю.