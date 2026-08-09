Однако то, что оказалось не по силам людям, время от времени удается диким животным – правда, в обратном направлении.

От мертвой скалы до птичьего рая

В период между 1850-ми и 1950-ми годами из-за активной военной и тюремной деятельности человека на Алькатрасе почти не осталось дикой природы. Однако после закрытия легендарной тюрьмы в 1960-х годах остров начал постепенно оживает.

Легендарная тюрьма стала безопасным убежищем для птиц / Фото Pixabay

Сегодня это настоящий приют для колоний морских птиц: ежегодно здесь гнездятся около 5000 пернатых, среди которых кваквы, малые чепуры и тихоокеанские чикли. Помимо птиц, фауна острова довольно скудна. Изредка здесь можно увидеть белоногих мышей, морских львов и тюленей.

Неожиданный пловец: как койот удивил ученых

В январе 2026 года исследователи зафиксировали на Алькатрасе удивительного гостя – бесстрашного койота. ДНК-анализ экскрементов животного показал ошеломляющие результаты: этот койот прибыл не со стороны Сан-Франциско, а с острова Энджел, расположенного севернее. Это означает, что хищник самостоятельно преодолел около 3 километров в открытой, ледяной воде с сильным течением.

Это чрезвычайно редкое событие. Последний раз койота на Алькатрасе видели еще в 1972 году.

Счастливый конец для местных пернатых

Сейчас ученые убеждены, что отчаянный пловец уже покинул Алькатрас, потому что свежих следов его пребывания не обнаруживается. И это прекрасная новость для местных птиц, ведь для пушистого хищника беззащитные колонии гнездящихся пернатых стали бы идеальной легкой добычей.