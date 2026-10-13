Червоне золото замість малини: на Волині почали збір найдорожчої спеції у світі

Коли жовтневе сонце ледь прогріває ранішній туман, а більшість господарів уже завершили польові роботи, у селі Борочиче Луцького району життя тільки закипає. Земля тут вкривається суцільним бузково-фіолетовим килимом. Це цвіте посівний крокус – джерело шафрану, найдорожчої, найпримхливішої та найстарішої пряності на Землі, чия ринкова вартість у роздріб легко перевершує ціну срібла.

Авантюрний для українського Полісся бізнес шість років тому започаткували місцевий довгожитель, 89-річний Микола Микийчук, та його онук Іван Яцина. Ідея виникла несподівано: хлопець натрапив на інформацію про технологію культивації в Ірані, загорівся справою і замовив партію екзотичних цибулин прямо з Пакистану, розповідає Суспільне.

Східна розкіш на волинських чорноземах

Попри те, що агрономічні тонкощі доводилося опановувати з нуля методом власних спроб і помилок, волинська земля прийняла заморську рослину як рідну.

Цибулина шафрану зовні разюче нагадує звичайну голівку часнику – вона має такі самі окремі сегменти-зубочки, вкриті волокнистою захисною лускою. Висаджують її на стику літа та осені, наприкінці серпня або в перших числах вересня, заглиблюючи в підготовлений ґрунт приблизно на 18 сантиметрів. Ця глибина критично важлива: вона рятує ніжну бульбу від зимових морозів і літньої посухи.

Як збирають шафран в Україні: дивіться відео

Рослина має дивовижний для наших широт життєвий графік: зимує в зелені, влітку – "спить", і головне – не полюбляє гербіцидів. Будь-яка хімія може зіпсувати тонкий букет ефірних олій або нашкодити якості цілющої пряності, тож сотні метрів рядків прополюють виключно вручну.

Чому грам шафрану коштує 4 євро

Сезон збору шафрану триває лише кілька тижнів – зазвичай із перших чисел жовтня й до кінця місяця. Сам процес нагадує роботу хірурга. Квіти збирають щоранку, починаючи рівно з дев'ятої, коли сходить холодна роса, але сонце ще не встигло розпустити ніжні пелюстки.

Крокус сушать при низьких температурах / Фото "Суспільне"

Зривати бутон треба філігранно біля самої основи, щоб випадково не обірвати й не прим'яти найцінніше — тонкі багряні вусики. Після поля ящики негайно везуть до столів сортування, де починається монотонна й виснажлива ювелірна праця. З кожної щойно зірваної квітки вручну вищипують рівно три червоні маточки (приймочки).

Цифри виходу сировини наочно пояснюють, звідки береться космічна вартість у 4 євро за один сухий грам.

З 1 кілограма зірваних квіткових головок отримують лише 60 – 70 грамів свіжих маточок, а під час подальшого сушіння ці нитки втрачають близько 80% своєї ваги через випаровування вологи. Щоб зібрати всього один кілограм готового сухого шафрану, люди повинні вручну зірвати, обробити та випатрати від 150 000 до 200 000 окремих квіток.

За день досвідчені збирачі можуть зібрати до 5 – 7 кілограмів бутонів і заробити від 1 000 до 2 000 гривень. Якщо ж день бідний на цвітіння і вдається нащипати ледь кілограм, заробіток становить близько 450 гривень.

Де використовують шафран

Сьогодні більшість українців знають шафран лише як вишукану приправу для плову, різото чи святкової випічки – його традиційно заварюють у молоці для великодніх пасок, щоб тісто набуло глибокого бурштинового відтінку та особливого аромату, або ж фарбують ним великодні писанки.

Проте кулінарія – лише вершина айсберга. Високоякісний шафран є потужним природним антисептиком і антиоксидантом, завдяки чому його масово викуповують фармацевтичні лабораторії для лікування запалень і нервових розладів. Працівниці на полі жартують, що після кількох днів контакту з пилком і квітами шкіра на руках помітно омолоджується й загоюється без жодних кремів. Також витяжки з крокусу активно застосовують у селективній нішевій парфумерії та для виготовлення стійких органічних барвників для тканин.