Этот бизнес, довольно рискованный для украинского Полесья, шесть лет назад основали местный долгожитель, 89-летний Николай Микийчук, и его внук Иван Яцина. Идея возникла неожиданно: парень наткнулся на информацию о технологии культивации в Иране, загорелся этим делом и заказал партию экзотических луковиц прямо из Пакистана, рассказывает "Суспильне".

Восточная роскошь на волынских черноземах

Несмотря на то, что агрономические тонкости приходилось осваивать с нуля методом собственных проб и ошибок, волынская земля приняла заморское растение как родную.

Луковица шафрана внешне поразительно напоминает обычный зубчик чеснока – у нее такие же отдельные сегменты-зубочки, покрытые волокнистой защитной чешуей. Высаживают ее на стыке лета и осени, в конце августа или в первых числах сентября, заглубляя в подготовленную почву примерно на 18 сантиметров. Эта глубина критически важна: она спасает нежный клубень от зимних морозов и летней засухи.

Как собирают шафран в Украине: смотрите видео

Растение имеет удивительный для наших широт жизненный цикл: зимует в зелени, летом – "спит", и главное – не любит гербицидов. Любая химия может испортить тонкий букет эфирных масел или навредить качеству целебной пряности, поэтому сотни метров грядок пропалывают исключительно вручную.

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Почему грамм шафрана стоит 4 евро

Сезон сбора шафрана длится всего несколько недель – обычно с первых чисел октября и до конца месяца. Сам процесс напоминает работу хирурга. Цветки собирают каждое утро, начиная ровно с девяти, когда спадает холодная роса, но солнце еще не успело раскрыть нежные лепестки.

Крокус сушат при низких температурах / Фото "Суспильне"

Срывать бутон нужно аккуратно у самого основания, чтобы случайно не оборвать и не помять самое ценное – тонкие багряные усики. После сбора с поля ящики немедленно везут к сортировочным столам, где начинается монотонная и изнурительная ювелирная работа. Из каждого только что сорванного цветка вручную выщипывают ровно три красных рыльца (приемки).

Цифры выхода сырья наглядно объясняют, откуда берется космическая стоимость в 4 евро за один сухой грамм.

Из 1 килограмма сорванных цветочных головок получают всего 60–70 граммов свежих рылец, а при последующей сушке эти нити теряют около 80 % своего веса из-за испарения влаги. Чтобы собрать всего один килограмм готового сухого шафрана, люди должны вручную сорвать, обработать и выпотрошить от 150 000 до 200 000 отдельных цветов.

За день опытные сборщики могут собрать до 5–7 килограммов бутонов и заработать от 1 000 до 2 000 гривен. Если же в этот день цветение скудное и удается собрать едва ли килограмм, заработок составляет около 450 гривен.

Где используют шафран

Сегодня большинство украинцев знают шафран лишь как изысканную приправу для плова, ризотто или праздничной выпечки – его традиционно заваривают в молоке для пасхальных куличей, чтобы тесто приобрело глубокий янтарный оттенок и особый аромат, или же проводят его окрашивание на пасхальных писанках.

Однако кулинария – лишь вершина айсберга. Высококачественный шафран является мощным природным антисептиком и антиоксидантом, благодаря чему его массово скупают фармацевтические лаборатории для лечения воспалений и нервных расстройств. Работницы на поле шутят, что после нескольких дней контакта с пыльцой и цветами кожа на руках заметно омолаживается и заживает без каких-либо кремов. Также экстракты из крокуса активно применяют в селективной нишевой парфюмерии и для изготовления стойких органических красителей для тканей.