Починаючи з 1978 року Китай реалізує один із наймасштабніших екологічних проєктів в історії людства. За цей час у країні висадили близько 66 мільярдів дерев, а до 2050 року планують додати ще 34 мільярди.

Головна мета ініціативи під назвою "Велика зелена стіна" – перетворити посушливі степи Внутрішньої Монголії на лісові масиви, зупинити наступ пустель Гобі й Такла-Макан та збільшити поглинання вуглекислого газу. Проте свіже супутникове дослідження, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, показало, що рукотворні ліси поводяться зовсім не так, як дика природа, і їхня рекордна швидкість росту має зворотний бік, розповідає futura-sciences.

Чому рукотворні ліси ростуть на 66% швидше за дикі

Порівнявши супутникові дані про густоту листкового покриву в природних і штучних масивах Китаю, вчені зафіксували разючу різницю: дерева на висаджених плантаціях ростуть на 66% швидше за свої дикі аналоги та значно активніше реагують на підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері. Дослідник екології ландшафтів Пекінського університету Юхан Луо пояснює цей феномен 2 основними причинами.

По-перше, для масового озеленення свідомо обирають швидкорослі породи дерев – насамперед евкаліпти та тополі, які здатні за лічені роки набрати значну зелену масу. По-друге, такі насадження отримують інтенсивний агротехнічний догляд: молоді саджанці регулярно підживлюють добривами, а бур'яни й дику рослинність, яка могла б конкурувати з ними за воду та поживні речовини, систематично знищують.

Штучні ліси не замінять природи / Фото Pixabay

Чому штучні ліси не замінять природу

Попри вражаючі темпи озеленення, науковці застерігають від надмірного оптимізму. Стрімке зростання робить штучні ліси ефективним інструментом для швидкого поглинання вуглецю на старті, проте ця перевага виявляється недовговічною.

Монокультурні насадження з обмеженою кількістю видів мають значно нижчу стійкість до посух, шкідників і кліматичних коливань, а з віком їхня здатність утримувати вуглець швидко знижується. Для довгострокового збереження вуглецю та повноцінної стабільності екосистем складні багатовидові природні ліси залишаються незамінними, тому кліматичні моделі мають чітко розрізняти вік і походження лісових масивів.