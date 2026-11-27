Главная цель инициативы под названием "Большая зеленая стена" – превратить засушливые степи Внутренней Монголии в лесные массивы, остановить наступление пустынь Гоби и Такла-Макан и увеличить поглощение углекислого газа. Однако недавнее спутниковое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, показало, что искусственные леса ведут себя совсем не так, как дикая природа, и их рекордная скорость роста имеет обратную сторону, сообщает futura-sciences.

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Почему искусственные леса растут на 66 % быстрее диких

Сравнив спутниковые данные о плотности лиственного покрова в естественных и искусственных массивах Китая, ученые зафиксировали поразительную разницу: деревья на высаженных плантациях растут на 66% быстрее своих диких аналогов и значительно активнее реагируют на повышение концентрации углекислого газа в атмосфере. Исследователь экологии ландшафтов Пекинского университета Юхань Луо объясняет этот феномен двумя главными причинами.

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Во-первых, для массового озеленения сознательно выбирают быстрорастущие породы деревьев – прежде всего эвкалипты и тополя, которые способны за считанные годы набрать значительную зеленую массу. Во-вторых, такие насаждения получают интенсивный агротехнический уход: молодые саженцы регулярно подкармливают удобрениями, а сорняки и дикую растительность, которая могла бы конкурировать с ними за воду и питательные вещества, систематически уничтожают.

Искусственные леса не заменят природу / Фото Pixabay

Почему искусственные леса не заменят природу

Несмотря на впечатляющие темпы озеленения, ученые предостерегают от чрезмерного оптимизма. Стремительный рост делает искусственные леса эффективным инструментом для быстрого поглощения углерода на начальном этапе, однако это преимущество оказывается недолговечным.

Монокультурные насаждения с ограниченным количеством видов обладают значительно более низкой устойчивостью к засухам, вредителям и климатическим колебаниям, а с возрастом их способность удерживать углерод быстро снижается. Для долгосрочного сохранения углерода и полноценной стабильности экосистем сложные многовидовые природные леса остаются незаменимыми, поэтому климатические модели должны четко различать возраст и происхождение лесных массивов.