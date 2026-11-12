Символ барбершопів має моторошне минуле: що насправді означають червона, біла та синя смужки

Смугастий обертовий циліндр із червоними, синіми та білими лініями сьогодні сприймається як стильна візитівка сучасних чоловічих перукарень. Проте походження цього яскравого знака не має жодного стосунку до високої моди чи мистецтва стрижки бороди: насправді за привабливим дизайном ховається сувора реальність середньовічної європейської практики.

У Середні віки ремесло цирульників не обмежувалося голінням небезпечною бритвою та підрівнюванням волосся. Саме цих майстрів у містах і селах наймали для проведення дрібних хірургічних втручань: вони видаляли хворі зуби, вправляли вивихи, розкривали нариви та виконували головну процедуру того часу – кровопускання, яке вважалося універсальним порятунком від усіх недуг, розповідає Threads slodren.world.

Під час процедури відвідувач міцно стискав у долоні спеціальну білу дерев'яну жердину, щоб судини на руці наповнилися і стали максимально помітними для розрізу. Коли сеанс завершувався, майстер ополіскував закривавлені полотняні бинти й розвішував їх просушуватися просто на цій же палиці біля входу у свою майстерню. Під поривами вітру волога тканина закручувалася навколо стовпа тугою спіраллю, створюючи впізнаваний контрастний візерунок із білого полотна та червоних плям, а вгорі конструкцію часто вінчала мідна чаша для збору рідини.

Колись барбери були хірургами / Фото Pixabay

Протягом століть у Європі та Великій Британії вивіска цирульників залишалася строго двоколірною, де білий колір символізував чисті пов'язки, а червоний – кров. Знайомий усьому світові триколірний варіант сформувався значно пізніше вже на території США: американські перукарі додали третю синю смугу як вияв патріотизму та поваги до барв національного прапора, і лише згодом цій деталі вигадали символічне пояснення про різницю між артеріальною та венозною кров'ю.