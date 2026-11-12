Символ барбершопів має моторошне минуле: що насправді означають червона, біла та синя смужки

У Середні віки ремесло цирульників не обмежувалося голінням небезпечною бритвою та підрівнюванням волосся. Саме цих майстрів у містах і селах наймали для проведення дрібних хірургічних втручань: вони видаляли хворі зуби, вправляли вивихи, розкривали нариви та виконували головну процедуру того часу – кровопускання, яке вважалося універсальним порятунком від усіх недуг, розповідає Threads slodren.world.

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Під час процедури відвідувач міцно стискав у долоні спеціальну білу дерев'яну жердину, щоб судини на руці наповнилися і стали максимально помітними для розрізу. Коли сеанс завершувався, майстер ополіскував закривавлені полотняні бинти й розвішував їх просушуватися просто на цій же палиці біля входу у свою майстерню. Під поривами вітру волога тканина закручувалася навколо стовпа тугою спіраллю, створюючи впізнаваний контрастний візерунок із білого полотна та червоних плям, а вгорі конструкцію часто вінчала мідна чаша для збору рідини.

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Колись барбери були хірургами / Фото Pixabay

Протягом століть у Європі та Великій Британії вивіска цирульників залишалася строго двоколірною, де білий колір символізував чисті пов'язки, а червоний – кров. Знайомий усьому світові триколірний варіант сформувався значно пізніше вже на території США: американські перукарі додали третю синю смугу як вияв патріотизму та поваги до барв національного прапора, і лише згодом цій деталі вигадали символічне пояснення про різницю між артеріальною та венозною кров'ю.