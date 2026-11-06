Золото залишилося, а мумія зникла: чому саркофаг матері Хуфу на глибині 27 метрів був порожнім

У лютому 1925 року фотограф Мохаммедані Ібрагім встановлював камеру біля Великої піраміди в Гізі, коли ніжка штатива просіла. Під нею виявилася ділянка штукатурки, яка приховувала вхід у давню шахту.

Унизу археологи знайшли поховальну камеру Хетеферес I, матері фараона Хуфу, з позолоченими меблями та прикрасами. Проте головне питання виникло через два роки, коли дослідники нарешті відкрили її саркофаг.

Як випадок зі штативом привів до царської гробниці?

Ібрагім працював у складі спільної експедиції Гарвардського університету та Бостонського музею образотворчих мистецтв, пише Daily Galaxy. Після його знахідки команда почала розчищати ділянку й виявила сходи, що вели до вертикальної шахти, заповненої камінням.

Що знайшли всередині гробниці / Фото daily galaxy

Приблизно на глибині 27 метрів містився вхід у вирубану в скелі камеру. Керівник експедиції Джордж Райснер тоді перебував у США, тому перші роботи проводили без нього. У березні 1925 року він наказав знову закрити приміщення, а дослідження всередині відновили лише в січні наступного року. За тисячоліття дерев’яні предмети зруйнувалися, а золота фольга, якою їх оздобили, залишилася серед уламків.

Щоб відновити вигляд меблів, археологи фіксували розташування фрагментів перед тим, як їх підняти. Робота тривала 321 робочий день і дала понад тисячу фотографій та 1701 сторінку нотаток і планів. Серед знахідок були залишки позолоченого ліжка, крісел, каркаса балдахіна та переносного крісла, яке слуги могли нести на плечах.

Написи на ньому називали власницю та її титули, зокрема "Мати царя Верхнього та Нижнього Єгипту". У невеликій позолоченій скриньці також зберігалися 20 срібних браслетів з інкрустаціями у формі метеликів.

Чому в саркофазі матері Хуфу не виявилося мумії?

3 березня 1927 року Райснер відкрив алебастровий саркофаг у присутності запрошених гостей та єгипетських чиновників. Усередині не було людських останків, хоча поховальні речі цариці залишалися в камері. Згодом у замурованій ніші знайшли канопічну скриню – місткість для внутрішніх органів, які вилучали під час муміфікації. У трьох із чотирьох відділень збереглася рідина з органічними рештками.

Водночас сліди на краю саркофага вказували, що його відкривали ще в давнину. Райснер припустив, що Хетеферес спочатку поховали в Дахшурі, поблизу піраміди її чоловіка Снофру. За його версією, грабіжники пограбували первісне поховання, а чиновники приховали втрату тіла від Хуфу й перенесли до Гізи порожній саркофаг разом із вцілілими речами. Це пояснення залишилося гіпотезою. Єгиптолог Марк Ленер запропонував іншу версію: камера могла бути місцем поспішного поховання, звідки мумію згодом перенесли до іншої гробниці. Знахідки дозволили відтворити частину царських меблів, але не встановити, де опинилося тіло їхньої власниці.