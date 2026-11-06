Золото осталось, а мумия исчезла: почему саркофаг матери Хуфу на глубине 27 метров оказался пустым

Внизу археологи обнаружили погребальную камеру Хетеферес I, матери фараона Хуфу, с позолоченной мебелью и украшениями. Однако главный вопрос возник спустя два года, когда исследователи наконец открыли ее саркофаг.

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Как случай со штативом привел к царской гробнице?

Ибрагим работал в составе совместной экспедиции Гарвардского университета и Бостонского музея изобразительных искусств, пишет Daily Galaxy. После его находки команда начала расчищать участок и обнаружила лестницу, ведущую к вертикальной шахте, заполненной камнями.

Что нашли внутри гробницы / Фото daily galaxy

Примерно на глубине 27 метров находился вход в вырубленную в скале камеру. Руководитель экспедиции Джордж Райснер тогда находился в США, поэтому первые работы проводили без него. В марте 1925 года он приказал вновь закрыть помещение, а исследования внутри возобновили только в январе следующего года. За тысячелетия деревянные предметы разрушились, а золотая фольга, которой они были украшены, осталась среди обломков.

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Чтобы восстановить облик мебели, археологи фиксировали расположение фрагментов перед тем, как их поднять. Работа длилась 321 рабочий день и дала более тысячи фотографий и 1701 страницу заметок и планов. Среди находок были остатки позолоченной кровати, кресел, каркаса балдахина и переносного кресла, которое слуги могли нести на плечах.

Надписи на нем указывали имя владелицы и ее титулы, в частности "Мать царя Верхнего и Нижнего Египта". В небольшом позолоченном ларце также хранились 20 серебряных браслетов с инкрустациями в форме бабочек.

Почему в саркофаге матери Хуфу не оказалось мумии?

3 марта 1927 года Райснер открыл алебастровый саркофаг в присутствии приглашенных гостей и египетских чиновников. Внутри не было человеческих останков, хотя погребальные принадлежности царицы оставались в камере. Впоследствии в замурованной нише нашли канопический ларец – сосуд для внутренних органов, которые извлекали во время мумификации. В трех из четырех отделений сохранилась жидкость с органическими остатками.

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В то же время следы на краю саркофага указывали, что его вскрывали еще в древности. Райснер предположил, что Хетеферес сначала похоронили в Дахшуре, недалеко от пирамиды ее мужа Снофру. По его версии, грабители ограбили первоначальное захоронение, а чиновники скрыли пропажу тела от Хуфу и перенесли в Гизу пустой саркофаг вместе с уцелевшими вещами. Это объяснение осталось гипотезой. Египтолог Марк Ленер предложил другую версию: камера могла быть местом поспешного погребения, откуда мумию впоследствии перенесли в другую гробницу. Находки позволили воссоздать часть царской мебели, но не установить, где оказалось тело ее владелицы.