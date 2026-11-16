Хто п'є сльози тварин: він має жахливий спосіб їх дістати просто з-під повік

На Мадагаскарі живе нічний метелик, який добирається до їжі просто під заплющеними повіками птахів. Він сідає біля голови сплячого птаха, розгортає хоботок і п’є слізну рідину, причому такий "обід" може тривати понад пів години.

Йдеться про вид Hemiceratoides hieroglyphica. Для нього пташині сльози, ймовірно, є джерелом солей і білків, а дістатися до них допомагає хоботок із гострим кінцем та крихітними гачками.

Як метелик добирається до сліз сплячого птаха?

У 2004–2005 роках на заході Мадагаскару дослідники зафіксували три випадки такої поведінки на птахах двох видів, розповідає Discover Wildlif.

Самого метелика описали ще 1891 року, проте його незвичайний спосіб живлення помітили значно пізніше. Одне зі спостережень показало, наскільки наполегливо комаха повертається до їжі.

Світло ліхтариків потривожило птаха, він повернув голову, і хоботок втратив контакт з оком. Однак метелик залишився на його шиї, знову знайшов край повіки й просунув під неї хоботок. У такому положенні він провів щонайменше 35 хвилин.

Чому метелик п'є сльози / Фото Unsplash

Роздивившись хоботок під мікроскопом, науковці побачили на його кінці гачки, шипи та щетинки. Вони припустили, що гострий кінчик допомагає проникнути під повіку, а виступи – утримувати хоботок на місці під час живлення. Через таку будову його порівняли з мініатюрним гарпуном.

Птахи при цьому переважно залишалися спокійними. Чому вони не відганяли комах, достеменно невідомо: можливо, просто не помічали їх уві сні. Дослідники також висловили припущення про речовини в слині метелика, які могли б зменшувати подразнення, але їхньої наявності не довели.

Навіщо метелику пташині сльози?

Найімовірніше, справа в розчинених у них речовинах. Метелики можуть шукати солі та інші поживні сполуки не лише на квітах: багато видів п’ють воду з вологого ґрунту й калюж. Сльози тварин стають ще одним способом отримати потрібні речовини. Саме нестачею солей або потребою в білках науковці пояснюють і мадагаскарські спостереження.

Комах помітили в сезон дощів, коли рослинність уночі була вологою, тож звичайна спрага виглядає менш переконливим поясненням. У багатьох метеликів таке збирання поживних речовин частіше властиве самцям. Під час спаровування вони передають самиці своєрідний поживний "подарунок", який містить важливі для розмноження сполуки.

Принаймні одного з мадагаскарських метеликів, упійманих після відвідування пташиного ока, визначили як самця. Це узгоджується з поясненням, хоча поки не доводить, що сльози п’ють лише самці цього виду.