Тот, кто пьет слезы животных: у него есть ужасный способ добывать их прямо из-под век

Речь идет о виде Hemiceratoides hieroglyphica. Для него птичьи слезы, вероятно, являются источником солей и белков, а добраться до них помогает хоботок с острым концом и крошечными крючками.

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Как бабочка добирается до слез спящей птицы?

В 2004–2005 годах на западе Мадагаскара исследователи зафиксировали три случая такого поведения на птицах двух видов, рассказывает Discover Wildlife.

Саму бабочку описали еще в 1891 году, однако ее необычный способ питания заметили значительно позже. Одно из наблюдений показало, насколько настойчиво насекомое возвращается к пище.

Свет фонариков потревожил птицу, она повернула голову, и хоботок потерял контакт с глазом. Однако бабочка осталась на ее шее, снова нашла край века и просунула под него хоботок. В таком положении он пробыл не менее 35 минут.

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Почему бабочка пьет слезы / Фото Unsplash

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Рассмотрев хоботок под микроскопом, ученые увидели на его конце крючки, шипы и щетинки. Они предположили, что острый кончик помогает проникнуть под веко, а выступы – удерживать хоботок на месте во время питания. Из-за такого строения его сравнили с миниатюрным гарпуном.

Птицы при этом в основном оставались спокойными. Почему они не отгоняли насекомых, точно неизвестно: возможно, просто не замечали их во сне. Исследователи также высказали предположение о веществах в слюне бабочки, которые могли бы уменьшать раздражение, но их наличие не доказали.

Зачем бабочке птичьи слезы?

Скорее всего, дело в растворенных в них веществах. Бабочки могут искать соли и другие питательные соединения не только на цветах: многие виды пьют воду из влажной почвы и луж. Слезы животных становятся еще одним способом получить необходимые вещества. Что касается недостатка солей или потребности в белках, то ученые объясняют и мадагаскарские наблюдения.

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Насекомых заметили в сезон дождей, когда растительность ночью была влажной, поэтому обычная жажда выглядит менее убедительным объяснением. У многих бабочек такой сбор питательных веществ чаще свойственен самцам. Во время спаривания они передают самке своеобразный питательный "подарок", содержащий важные для размножения соединения.

По крайней мере одну из мадагаскарских бабочек, пойманных после посещения "птичьего глаза", определили как самца. Это согласуется с объяснением, хотя пока не доказывает, что слезы пьют только самцы этого вида.