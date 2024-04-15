"Ми божевільніші, ніж ви думаєте ": Іран атакою на Ізраїль показав готовність до війни, – FT

У ніч проти 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет та безпілотників, а вже незабаром військове керівництво першої повідомило, що нібито "питання вирішено". Однак схоже, що це не зовсім так.

Коли Тегеран здійснював свою першу пряму атаку проти свого давнього ворога, то хотів продемонструвати свою силу, через яку багаторічна тіньова війна між країнами стала відкритою. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

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Послання Ірану було чітким

Як уже раніше зазначав ЦАХАЛ, жоден зі 170 безпілотників не потрапив до повітряного простору Ізраїлю. Зокрема, 5 з 30 крилатих ракет було збито ще до того, як вони перетнули кордони Ізраїлю, а більшість зі 120 балістичних ракет були знищені системами протиповітряної оборони.

Втім, видання зазначає, що всередині ісламського режиму операція була сприйнята як успіх, тобто як "вивірена відповідь, спрямована на відновлення його стримуючого потенціалу і зміцнення іміджу серед регіональних маріонеток і внутрішніх лоялістів".

До того ж подібний удар розглядався як доказ того, що Тегеран має намір підтвердити свої погрози та готовність проводити рішучі дії, якщо його спровокують.

Послання Ірану було чітким: ми божевільніші, ніж ви собі уявляєте, і ми готові витримати наслідки війни, якщо це буде необхідно,

– повідомив інсайдер ісламського режиму.

У матеріалі йдеться про те, що рішення про прямий напад на Ізраїль стало для верховного лідера аятоли Алі Хаменеї "значною політичною авантюрою". Адже це сталося попри те, що зазвичай він дотримується політики "стратегічного терпіння" стосовно відносин зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Як пояснюють у публікації, це означає, що найвища посадова особа республіки намагається уникати прямого конфлікту, навіть після того, як вона звинуватила Ізраїль у вбивстві іранських вчених-ядерників і співробітників служб безпеки всередині республіки. Замість цього він зробив ставку на асиметричну війну і використання регіональних маріонеток, таких як "Хезболла", а також ополченців в Іраку і Сирії.

"Заохотить Ізраїль до подальших погроз"

Як заявляли представники іранського режиму раніше, їхня атака була здійснена у відповідь на ймовірний ізраїльський удар по консульству країни в Дамаску, внаслідок чого загинуло семеро членів Революційної гвардії, серед яких двоє старших офіцерів.

Водночас іранські офіційні особи неодноразово запевняли, що республіка хоче уникнути більшої регіональної війни або прямого конфлікту з Ізраїлем.

Однак, за словами інсайдера режиму, у Тегерані вважають, що удар по Дамаску перетнув червону лінію та занепокоєні тим, що відсутність відповіді "лише заохотить Ізраїль до подальших погроз і зобразить Іран слабким".

Як розповідали іранські представники, БпЛА та ракети були спрямовані на авіабазу та розвідувальний центр, які, на їхню думку, Ізраїль використовував під час свого удару по консульству в Дамаску 1 квітня.

Це правда, що Ізраїль перехопив велику кількість дронів-камікадзе. Але, запустивши шквал безпілотників, Іран мав на меті придушити багатошарову протиповітряну оборону Ізраїлю, щоб його ракети змогли проникнути в систему. Ісламській республіці вдалося вразити ключову військову базу сімома ракетами,

– каже консервативний іранський політик Хамід-Реза Тарагі.

Втім, ізраїльські військові повідомили, що цей обстріл завдав мінімальної шкоди авіабазі на півдні країни. Також під час нічної атаки не було загиблих, проте серйозно було поранено дитину уламками після одного з перехоплень ворожої цілі.

Командувач гвардії Хоссейна Саламі наголошував, що іранська атака "могла бути набагато масштабнішою, але вони обмежилися лише тими об'єктами, які режим використовував для нападу на консульство".

Водночас міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив, що перед атакою Тегеран передав Вашингтону, що його "операція буде обмежена з метою законної оборони й покарання Ізраїлю", що може свідчити про небажання Ірану спричинити ескалацію у відносинах з США.

"Це був акт покарання, який тепер закінчився. Якщо вони (Ізраїль – 24 Канал) припустяться ще однієї помилки, Іран відповість у набагато більшому масштабі. Але ми вважаємо, що ні американці, ні інші сторони не зацікавлені в розширенні конфлікту", – наголосив колишній посол Дастмалчян.