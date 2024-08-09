Іран може передати Росії сотні балістичних ракет для війни проти України, – Reuters

Росія чекає поставку балістичних ракет Fath-360 від Ірану. ЗМІ щонайменше із трьох джерел розвідки стало відомо, що наразі десятки російських військовослужбовців навчаються в Ірані використовувати цю систему.

Ймовірно, Росія та Іран підписали відповідний контракт ще 13 грудня 2023 року. Система Fath-360 запускає ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.

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Іран запевняє, що не передавав зброю Росії для війни проти України

Одне з джерел розвідки повідомило Reuters, що "єдиним наступним можливим" кроком після навчання росіян в Ірані буде фактична доставка ракет до Росії. Джерела Reuters в розвідці зауважили, що поставка може бути здійснена найближчим часом.

Москва володіє власними балістичними ракетами, але постачання Fath-360 може дозволити Росії використовувати більше свого арсеналу для цілей за лінією фронту, застосовуючи при цьому іранські боєголовки для цілей на ближчій відстані,

– пише видання.

Водночас у США заявили, що "готові дати швидку та сувору відповідь, якщо Іран просунеться з такими передачами".

"Це означало б драматичну ескалацію підтримки Іраном війни Росії проти України. Білий дім неодноразово попереджав про поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – сказали там.

Разом з тим у Білому домі не підтвердили, чи дійсно Іран планує передачу ракет Росії. У міноборони країни-агресорки також не відповіли на запит про коментар щодо цього.

А один із високопоставлених чиновників Ірану, який побажав залишитися анонімним, сказав, що його країна продала Росії ракети та безпілотники, але серед них немає ракет Fath-360. При цьому він запевнив, що іранці не продавали зброю росіянам для використання у війні проти Україні.

Досі військова підтримка Іраном Москви обмежувалася в основному безпілотними ударними дронами "Шахед", які несуть незначну кількість вибухівки, і їх легше збити, оскільки вони повільніші за балістичні ракети,

– зауважили у Reuters.

У виданні також додали, що новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан "стверджував, що хоче пом'якшити політику Ірану та співпрацювати зі світом" і що "подібні дестабілізуючі дії суперечать цій риториці".