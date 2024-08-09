Иран может передать России сотни баллистических ракет для войны против Украины, – Reuters

Россия ждет поставку баллистических ракет Fath-360 от Ирана. СМИ по меньшей мере из трех источников разведки стало известно, что сейчас десятки российских военнослужащих учатся в Иране использовать эту систему.

Вероятно, Россия и Иран подписали соответствующий контракт еще 13 декабря 2023 года. Система Fath-360 запускает ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.

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Иран уверяет, что не передавал оружие России для войны против Украины

Один из источников разведки сообщил Reuters, что "единственным следующим возможным" шагом после обучения россиян в Иране будет фактическая доставка ракет в Россию. Источники Reuters в разведке заметили, что поставка может быть осуществлена в ближайшее время.

Москва обладает собственными баллистическими ракетами, но поставки Fath-360 может позволить России использовать больше своего арсенала для целей за линией фронта, применяя при этом иранские боеголовки для целей на более близком расстоянии,

– пишет издание.

В то же время в США заявили, что "готовы дать быстрый и строгий ответ, если Иран продвинется с такими передачами".

"Это означало бы драматическую эскалацию поддержки Ираном войны России против Украины. Белый дом неоднократно предупреждал об углублении партнерства в области безопасности между Россией и Ираном с начала полномасштабного вторжения России в Украину", – сказали там.

Вместе с тем в Белом доме не подтвердили, действительно ли Иран планирует передачу ракет России. В минобороны страны-агрессора также не ответили на запрос о комментарии по этому поводу.

А один из высокопоставленных чиновников Ирана, пожелавший остаться анонимным, сказал, что его страна продала России ракеты и беспилотники, но среди них нет ракет Fath-360. При этом он заверил, что иранцы не продавали оружие россиянам для использования в войне против Украины.

До сих пор военная поддержка Ираном Москвы ограничивалась в основном беспилотными ударными дронами "Шахед", которые несут незначительное количество взрывчатки, и их легче сбить, поскольку они медленнее баллистических ракет,

– отметили в Reuters.

В издании также добавили, что новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан "утверждал, что хочет смягчить политику Ирана и сотрудничать с миром" и что "подобные дестабилизирующие действия противоречат этой риторике".