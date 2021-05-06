Іран показав пропагандистське відео, в якому вибухає Капітолій

Іран опублікував відео з вибухом американського Капітолія. Відповідні кадри фейкові, їх показали в ефірі державного телебачення перед промовою лідера Ірану Аятолли Алі Хаманеї.

У відповідній промові він вихваляв один з підрозділів країни. Спочатку у відео демонстрували військових Корпусу вартових ісламської революції й запуск ракети, згодом після них – вибух Капітолія.

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Що сказав лідер Ірану

"Американці роками були глибоко засмучені тим впливом, яке має Ісламська Республіка. Тому вони розсердилися на генерала Сулеймані і здали його мученицькій смерті", – сказав Хаменеї.

Мовилося про іранського генерала Касема Сулеймані, якого вбили в Багдаді у січні 2020 року під час атаки безпілотників США.

Чи відреагували на відео у США

На фальшиві кадри відповів сенатор США від штату Пенсільванія Пет Тумі, а також на інше відео, на якому міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Тегеран ніколи не досягне консенсусу з США

"Зараз Іран оприлюднює фальшиве відео, на якому підірвав наш Капітолій. Пріоритетом адміністратора Байдена має стати забезпечення того, щоб Іран не міг здійснити таку атаку", – зазначив він.

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