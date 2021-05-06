У Sky News Arabia з посиланням на іранські інформаційні агентства ISNA та IWNA 4 травня повідомили про трагічний інцидент із дипломаткою зі Швейцарії, який трапився в Ірані. Жінка випала з вікна багатоповерхівки й загинула.

Мовиться про старшу співробітницю посольства Швейцарії в Ірані. Наразі невідомо, за яких обставин стався інцидент. Розслідуванням справи займаються місцеві правоохоронці. Зверніть увагу Потужний вибух прогримів на хімічному заводі в Ірані: є постраждалі – фото, відео В Ірані загинула швейцарська дипломатка: що відомо Працівниця посольства Швейцарії в Ірані випала з вікна будинку в Тегерані, в якому мешкала, і загинула.

будинку в Тегерані, в якому мешкала, і загинула. Жінці був 51 або 52 роки, вона обіймала другу за важливістю посаду у дипломатичному представництві.

Помешкання, з якого вона випала, розташоване на 18 поверсі багатоповерхівки.

багатоповерхівки. Місцеві інформаційні агентства повідомили про смерть швейцарки, але без подробиць. Загибель дипломатки підтвердили у міністерстві закордонних справ Швейцарії. Видання SwissInfo повідомило, що особа загиблої відома, але оприлюднювати її наразі не будуть із міркувань приватності. Зауважимо, Швейцарія в Ірані, попри власні дипломатичні інтереси, здійснює й так званий Protecting power mandat – мандат захисної сили. Вона представляє інтереси США – відтоді як Вашингтон і Тегеран розірвали зв'язки у 1979 році (після революції в Ірані). До слова У Швейцарії підтвердили перше інфікування "індійським" штамом коронавірусу