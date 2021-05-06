В Ірані за загадкових обставин померла дипломатка зі Швейцарії
У Sky News Arabia з посиланням на іранські інформаційні агентства ISNA та IWNA 4 травня повідомили про трагічний інцидент із дипломаткою зі Швейцарії, який трапився в Ірані. Жінка випала з вікна багатоповерхівки й загинула.
Джерело:Sky News Arabia
Мовиться про старшу співробітницю посольства Швейцарії в Ірані. Наразі невідомо, за яких обставин стався інцидент. Розслідуванням справи займаються місцеві правоохоронці.
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В Ірані загинула швейцарська дипломатка: що відомо
- Працівниця посольства Швейцарії в Ірані випала з вікна будинку в Тегерані, в якому мешкала, і загинула.
- Жінці був 51 або 52 роки, вона обіймала другу за важливістю посаду у дипломатичному представництві.
- Помешкання, з якого вона випала, розташоване на 18 поверсі багатоповерхівки.
- Місцеві інформаційні агентства повідомили про смерть швейцарки, але без подробиць.
Загибель дипломатки підтвердили у міністерстві закордонних справ Швейцарії. Видання SwissInfo повідомило, що особа загиблої відома, але оприлюднювати її наразі не будуть із міркувань приватності.
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