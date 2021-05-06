В Иране при загадочных обстоятельствах умерла дипломатка из Швейцарии
В Sky News Arabia со ссылкой на иранские информационные агентства ISNA и IWNA 4 мая сообщили о трагическом инциденте с дипломаткой из Швейцарии, который случился в Иране. Женщина выпала из окна многоэтажки и погибла.
Источник:Sky News Arabia
Речь идет о старшей сотруднице посольства Швейцарии в Иране. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошел инцидент. Расследованием дела занимаются местные правоохранители.
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В Иране погибла швейцарская дипломатка: что известно
- Работница посольства Швейцарии в Иране выпала из окна дома в Тегеране, в котором жила, и погибла.
- Женщине был 51 или 52 года, она занимала вторую по важности должность в дипломатическом представительстве.
- Помещение, из которого она выпала, расположено на 18 этаже многоэтажки.
- Местные информационные агентства сообщили о смерти швейцарки, но без подробностей.
Гибель дипломатки подтвердили в министерстве иностранных дел Швейцарии. Издание SwissInfo сообщило, что личность погибшей известна, но обнародовать ее пока не будут из соображений приватности.
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