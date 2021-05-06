В Sky News Arabia со ссылкой на иранские информационные агентства ISNA и IWNA 4 мая сообщили о трагическом инциденте с дипломаткой из Швейцарии, который случился в Иране. Женщина выпала из окна многоэтажки и погибла.

Речь идет о старшей сотруднице посольства Швейцарии в Иране. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошел инцидент. Расследованием дела занимаются местные правоохранители.

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В Иране погибла швейцарская дипломатка: что известно

Работница посольства Швейцарии в Иране выпала из окна дома в Тегеране, в котором жила, и погибла.

Женщине был 51 или 52 года, она занимала вторую по важности должность в дипломатическом представительстве.

Помещение, из которого она выпала, расположено на 18 этаже многоэтажки.

Местные информационные агентства сообщили о смерти швейцарки, но без подробностей.

Гибель дипломатки подтвердили в министерстве иностранных дел Швейцарии. Издание SwissInfo сообщило, что личность погибшей известна, но обнародовать ее пока не будут из соображений приватности.

Заметим, Швейцария в Иране, вместе с собственными дипломатическими интересами, осуществляет и так называемый Protecting power mandat – мандат защитной силы. О на представляет интересы США – с тех пор как Вашингтон и Тегеран разорвали связи в 1979 году (после революции в Иране).