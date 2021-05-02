Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Иране: есть пострадавшие – фото, видео
На химическом заводе в иранской провинции Кум прогремел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 6 человек, среди которых двое – спасатели.
Источник:The Jerusalem Post
Пожар на химическом заводе в Иране
Около 150 пожарных и 20 пожарных машин работают над ликвидацией крупного пожара. Им удалось локализовать пламя.
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Во время тушения зарегистрировали ряд взрывов. В результате двое спасателей получили тяжелые ранения. Кроме этого, огонь перекинулся на 2 пожарные машины и полностью уничтожил их.
Взрыв на химическом заводе в Иране / Фото Tasnim News
Представитель местной пожарной части сообщил, что существовала вероятность "очень крупной аварии". По его словам, пожар мог добраться "до соседних танков". К счастью, его локализовали.
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