На химическом заводе в иранской провинции Кум прогремел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 6 человек, среди которых двое – спасатели.

Пожар на химическом заводе в Иране

Около 150 пожарных и 20 пожарных машин работают над ликвидацией крупного пожара. Им удалось локализовать пламя.

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Во время тушения зарегистрировали ряд взрывов. В результате двое спасателей получили тяжелые ранения. Кроме этого, огонь перекинулся на 2 пожарные машины и полностью уничтожил их.



Взрыв на химическом заводе в Иране / Фото Tasnim News

Представитель местной пожарной части сообщил, что существовала вероятность "очень крупной аварии". По его словам, пожар мог добраться "до соседних танков". К счастью, его локализовали.



Пожар на химическом заводе в Иране / Фото Tasnim News