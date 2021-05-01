В столице Таджикистана прогремел мощный взрыв на АЗС: видео
В Душанбе, столице Таджикистана, прогремел взрыв и вспыхнул пожар на автозаправочной станции. Это произошло 1 мая в микрорайоне Испечак.
Источник:"Радио Озоди"
Очевидцы публикуют кадры с места происшествия в соцсетях. Сначала на них виден пожар, а потом слышен взрыв. Пользователи в комментариях пишут, что есть пострадавшие.
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По предварительной информации, сначала произошел взрыв, а затем пожар. Пока неизвестно, какой именно компании принадлежала АЗС. К ликвидации пламени огня привлечены 10 пожарных бригад.
Официальные структуры пока не прокомментировали этот инцидент. В то же время в пожарной службе отметили, что сообщат подробности позже.
В Душанбе прогремел взрыв: смотрите видео
Взрыв на АЗС в Душанбе: смотрите видео
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