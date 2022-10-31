Не гірші, ніж "Іскандер": військовий експерт пояснив, наскільки небезпечні іранські ракети
Окупанти можуть отримати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar SRBM вже в листопаді. Їх можна порівняти з російськими "Іскандерами".
Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, російські "Іскандери", яких в окупантів залишилося мало, точніші за іранські ракети.
До теми Понад 300 знищено: у Повітряних Силах ЗСУ розповіли про боротьбу з іранськими дронами
Однак вони все одно небезпечні. Дальність Fateh-110 становить до 300 кілометрів, а Zolfaghar SRBM – 700 кілометрів.
Іранські ракети десь такого ж рівня як "Іскандер". Але "Іскандерів" в них мало. Тому окупанти беруть дещо гірші, але з іншою дальністю та бойовою частиною. В "Іскандерів" до пів тонни бойової частини, а в Fateh-110 і Zolfaghar SRBM – близько 600 кілограмів. Дещо більше,
– зазначив Світан.
Як боротися проти іранських ракет
Як наголошує Світан, українські військові зможуть боротися проти іранських ракет. Однак для цього важливо збільшити кількість зенітних ракетних комплексів, які б змогли перекривати один одного.
Є ще один варіант, як боротися. Треба знищувати їх в точках запуску. Щоб це робити, потрібно безпілотники або ракети, які б діставали до точки дислокації та логістичних ланцюжків. Потрібно просити про паритетну зброя рівня "Томагавків", які летять на 2 тисячі кілометрів,
– вважає Світан.
Попри це, наразі в міжнародних партнерів немає політичної волі щодо надання Україні таких видів озброєння.
Світан розповів, чим небезпечні іранські ракети: дивіться відео
Іран допомагає Росії у війні проти України
- Нещодавно президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ під час візиту в США навів докази, що Росія використовує у війні проти України іранські безпілотники.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк звернувся до західних партнерів. Він закликав їх знищувати виробництва, де створюють іранські дрони-камікадзе.
- Цікаво, що в одному з посаджених дронів Mohajer-6, як повідомили в українській розвідці, знайшли австрійський двигун. Дивовижно, але там був і один український компонент.