IT-спеціалістам можуть дозволити виїжджати за кордон на максимум два-три тижні

Чоловіки, які працюють в IT-індустрії, можуть отримати під час воєнного стану виїжджати з країни. Також в уряді готують систему бронювання кадрів від мобілізації.

Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков. Він зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення 70% IT-компаній не зменшили темпи ведення бізнесу, збільшили кількість нових клієнтів.

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Відкладати не можна

Борняков повідомив, що компанії чекають на зростання бізнесу. Це попри те, що війна триває. Заступник наголосив, що IT розглядають як одну з ключових галузей української економіки, оскільки частина компаній сплачує податки наперед. Це велика підтримка економіки України.

Проблема виїзду за кордон для IT-фахівців стає нагальною. Борняков сказав, що ніхто не знає, коли війна закінчиться.

Персональний контакт дуже важливий. Є такі речі, як конференції, бізнес-форуми, на яких потрібно бути присутніми, демонструвати свій бізнес та залучати нових клієнтів. Це можна було відкладати на місяць – другий, але тепер ситуація така, що відкладати вже нема куди,

– пояснив він.

У Міноборони є розуміння

За словами заступника, Мінцифри спільно з Міноборони, Генштабом та Мінекономіки розробляють план, щоб IT-спеціалісти мали змогу їхати за кордон на короткі терміни. Проте охочі поїхати мають надати гарантії, що повернуться одразу, як тільки завершать робочі справи.

"За кілька днів має бути вже рішення, яке має бути спільним. Потрібно, щоб усі гілки влади ухвалили його, насамперед Міноборони. Бачимо, що розуміння вже є. Йдеться максимум про два – три тижні, але я думаю, що навіть якщо йтиметься про 5 – 7 робочих днів, цього буде достатньо, щоб розв'язати питання і повернутися, – зазначив Борняков.

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Він додав, що модель для виїзду працюватиме так: компанія подаватиме список, до якого входитимуть не більше 10%, згодом це розглянуть у Міноборони та Мінекономіки і вирішать, чи видавати дозвіл. Згодом список буде у прикордонників та людини, яка перетинатиме кордон.

Механізм бронювання вже існує

Заступник міністра розповів, що механізм бронювання також працюватиме через Дію. Він зазначив, що люди з IT не є пріоритетною категорією для мобілізації. Механізм індустрії існує і зараз, але, як вважає Борняков, він дуже складний та непрозорий.

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"Працюємо над тим, щоб принаймні якась частина компаній могла забронювати найбільш критичних співробітників, і вони могли й надалі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами. Наразі вдалося понад тисячу людей забронювати за стандартним механізмом, щоб зберегти бізнес та робочі місця для компаній, але IT-індустрія – це 280 тисяч осіб, – розповів Борняков.

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