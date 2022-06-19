IT-специалистам могут разрешить выезжать за границу на максимум две-три недели

Мужчины, работающие в IT-индустрии, могут получить во время военного положения выезжать из страны. Также в правительстве готовится система бронирования кадров от мобилизации.

Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков. Он отметил, что с началом полномасштабного вторжения 70% IT-компаний не сбавили темпы ведения бизнеса, увеличили количество новых клиентов.

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Откладывать нельзя

Борняков сообщил, что компании ожидают роста бизнеса. Это несмотря на то, что война продолжается. Заместитель подчеркнул, что IT рассматривают как одну из ключевых отраслей украинской экономики, поскольку часть компаний платит налоги вперед. Это большая поддержка в экономике Украины.

Проблема выезда за границу для IT-специалистов становится неотложной. Борняков сказал, что никто не знает, когда война кончится.

Персональный контакт очень важен. Есть такие вещи как конференции, бизнес-форумы, на которых нужно присутствовать, демонстрировать свой бизнес и привлекать новых клиентов. Это можно было откладывать на месяц – второй, но теперь ситуация такова, что откладывать уже некуда,

– объяснил он.

У Минобороны есть понимание

По словам заместителя, Минцифры совместно с Минобороны, Генштабом и Минэкономики разрабатывают план, чтобы IT-специалисты могли ехать за границу на короткие сроки. Однако желающие уехать должны предоставить гарантии, что вернутся сразу, как только завершат рабочие дела.

"За несколько дней должно быть уже решение, которое должно быть общим. Нужно, чтобы все ветви власти приняли его, прежде всего Минобороны. Видим, что понимание уже есть. Речь идет максимум о двух – трех неделях, но я думаю, что даже если речь идет о 5 – 7 рабочих дней, этого будет достаточно, чтобы решить вопрос и вернуться, – отметил Борняков.

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Он добавил, что модель для выезда будет работать так: компания будет подавать список, в который будут входить не более 10%, впоследствии это рассмотрят в Минобороны и Минэкономики и решат, выдавать ли разрешение. Впоследствии список будет у пограничников и человека, который будет пересекать границу.

Механизм бронирования уже существует

Замминистра рассказал, что механизм бронирования также будет работать через Действие. Он отметил, что люди с IT не являются приоритетной категорией для мобилизации. Механизм индустрии существует и сейчас, но, как считает Борняков, он очень сложен и непрозрачен.

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"Работаем над тем, чтобы по крайней мере какая-то часть компаний могла забронировать наиболее критических сотрудников, и они могли и дальше выполнять свои обязательства перед клиентами. Сейчас удалось более тысячи человек забронировать по стандартному механизму, чтобы сохранить бизнес и рабочие места для компаний, но IT -индустрия – это 280 тысяч человек, – рассказал Борняков.

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