ЗМІ з'ясували, кому належить обстріляний в Івано-Франківську автомобіль

В Івано-Франківську з гранатомета розстріляли автомобіль BMW X5. Його власником є 26-річний Тарас Белз, родом зі Львівщини.
Джерело:"Курс"
Спочатку місцевий сайт "Курс" написав, що машина належить відомому підприємцю з Івано-Франківська. Проте згодом там уточнили, що мовиться про його повного тезку.
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Крім цього, видання дізналося, що право на користування автомобілем має франківський дзюдоїст Давид Харебава. Він також очолює громадську організацію "Хазард".
Що відомо про Тараса Белза
Згідно з даними YouControl, Белз прописаний у Дрогобичі на Львівщині. Він є співзасновником ТОВ "ТІ БІ БІЛДІНГ". Компанія займається будівництвом, зареєстрована у Миколаєві.
Крім цього, чоловік також є одним із засновників ТОВ "НЕПТУН І К". Ця компанія володіє рестораном "Глечик", який розташований в Одесі.
В Івано-Франківську обстріляли авто: основне
- BMW X5 обстріляли ввечері 11 травня на вулиці Галицькій. Неподалік виявили елементи гранати до ручного протитанкового гранатомета.
- Вибух пошкодив автомобіль, він частково згорів. На щастя, всередині нікого не було. Також не постраждали й люди, які могли бути поруч.
- Для того, аби точно підтвердити, що зловмисник стріляв саме з протитанкового гранатомета, правоохоронці проведуть необхідні експертизи.
- За попередньою інформацією поліцейських, невідомий цілився в авто з берега річки Бистриця-Солотвинська.
- Поліція відкрила провадження за статтями про умисне знищення або пошкодження майна внаслідок вибуху й незаконне поводження зі зброєю.