ЗМІ з'ясували, кому належить обстріляний в Івано-Франківську автомобіль

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В Івано-Франківську з гранатомета розстріляли автомобіль BMW X5. Його власником є 26-річний Тарас Белз, родом зі Львівщини.

Джерело:

"Курс"

Спочатку місцевий сайт "Курс" написав, що машина належить відомому підприємцю з Івано-Франківська. Проте згодом там уточнили, що мовиться про його повного тезку.

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Крім цього, видання дізналося, що право на користування автомобілем має франківський дзюдоїст Давид Харебава. Він також очолює громадську організацію "Хазард".

Що відомо про Тараса Белза

Згідно з даними YouControl, Белз прописаний у Дрогобичі на Львівщині. Він є співзасновником ТОВ "ТІ БІ БІЛДІНГ". Компанія займається будівництвом, зареєстрована у Миколаєві.

Крім цього, чоловік також є одним із засновників ТОВ "НЕПТУН І К". Ця компанія володіє рестораном "Глечик", який розташований в Одесі.

В Івано-Франківську обстріляли авто: основне

  • BMW X5 обстріляли ввечері 11 травня на вулиці Галицькій. Неподалік виявили елементи гранати до ручного протитанкового гранатомета.
  • Вибух пошкодив автомобіль, він частково згорів. На щастя, всередині нікого не було. Також не постраждали й люди, які могли бути поруч.
  • Для того, аби точно підтвердити, що зловмисник стріляв саме з протитанкового гранатомета, правоохоронці проведуть необхідні експертизи.
  • За попередньою інформацією поліцейських, невідомий цілився в авто з берега річки Бистриця-Солотвинська.
  • Поліція відкрила провадження за статтями про умисне знищення або пошкодження майна внаслідок вибуху й незаконне поводження зі зброєю.