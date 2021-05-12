Близько півночі 12 травня в Івано-Франківську з ручного протитанкового гранатомета підірвали авто BMW. З'ясувалося, що обстріл здійснили з берега річки.

На момент обстрілу авто було порожнім. Хто і з якою метою підірвав його – наразі невідомо.

Нагадаємо В Івано-Франківську з протитанкового гранатомета обстріляли автівку: фото, відео

Як обтріляли авто

Авто стояло на вулиці Галицькій. Як уточнюють місцеві ЗМІ, на парковці супермаркету "АТБ".

Попередньо поліція встановила, що невідомий здійснив обстріл авто. Точкою, з якої цілитися, він обрав сторону берега річки Бистриця-Солотвинська.



Авто вибухнуло на парковці / Фото Нацполіції

Невідома особа використала предмет, за типом дії схожий на ручний протитанковий гранатомет. Для точного підтвердження необхідні результати експертизи.

Внаслідок цього стався вибух, що значно пошкодив авто BMW X5. Оскільки всередині авто нікого не було, то через обстріл ніхто не постраждав. Також не зачепило людей, що могли бути поруч на парковці.



У момент обстрілу авто було порожнє / Фото Нацполіції

У соцмережі оприлюднили відео з місця події: на ньому видно, що авто має номери львівської реєстрації.

Поліція відкрила справу

Слідчі розпочали кримінальні провадження за:

частиною 2 статті 194 про умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху;

частиною 1 статті 263 про незаконне поводження зі зброєю

Триває досудове розслідування, встановлюють усі обставини події.



Авто внаслідок обстрілу значно пошкодило / Фото Нацполіції