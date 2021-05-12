В Івано-Франківську з протитанкового гранатомета обстріляли автівку: фото, відео
В Івано-Франківську пізно ввечері 11 травня з ручного протитанкового гранатомета обстріляли автівку BMW X5. За попередньою інформацією, жертв внаслідок обстрілу немає.
Джерело:телеграм-чат 112
Обстріл трапився в районі мікрорайону Пасічна, поблизу торговельного центру River Park. Про обстріл у місцевому телеграм-чаті розповіли самі франківчани.
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Деталі обстрілу автомобіля
- Інцидент трапився близько 23:15 вівторка, 11 травня.
- Поряд з залишками автомобіля знайшли елементи гранати до РПГ, з чого місцеві роблять висновок, що авто обстріляли саме з протитанкового гранатомету.
- Внаслідок обстрілу авто частково вигоріло, та, схоже, всередині нікого не було. Тож, за попередніми даними, жертв вдалося уникнути.
- У соціальних мережах також розповіли, що автомобіль має львівську реєстрацію.
Авто обстріляли з гранатомета: дивіться фото
Зважаючи на пізній час інциденту, на час публікації цієї новини в поліції поки ситуацію жодним чином не прокоментували.
В Івано-Франківську гранатометом обстріляли авто: дивіться відео
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