В Івано-Франківську пізно ввечері 11 травня з ручного протитанкового гранатомета обстріляли автівку BMW X5. За попередньою інформацією, жертв внаслідок обстрілу немає.

Обстріл трапився в районі мікрорайону Пасічна, поблизу торговельного центру River Park. Про обстріл у місцевому телеграм-чаті розповіли самі франківчани.

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Деталі обстрілу автомобіля

Інцидент трапився близько 23:15 вівторка, 11 травня.

Поряд з залишками автомобіля знайшли елементи гранати до РПГ, з чого місцеві роблять висновок, що авто обстріляли саме з протитанкового гранатомету.

Внаслідок обстрілу авто частково вигоріло, та, схоже, всередині нікого не було. Тож, за попередніми даними, жертв вдалося уникнути.

У соціальних мережах також розповіли, що автомобіль має львівську реєстрацію.

Авто обстріляли з гранатомета: дивіться фото

Зважаючи на пізній час інциденту, на час публікації цієї новини в поліції поки ситуацію жодним чином не прокоментували.

В Івано-Франківську гранатометом обстріляли авто: дивіться відео