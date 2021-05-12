В Ивано-Франковске поздно вечером 11 мая с ручного противотанкового гранатомета обстреляли автомобиль BMW X5. По предварительной информации, жертв в результате обстрела нет.

Обстрел произошел в районе микрорайона Пасечная, вблизи торгового центра River Park. Об обстреле в местном телеграмм-чате рассказали сами франковчане.

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Детали обстрела автомобиля

Инцидент произошел около 23:15 вторника, 11 мая.

Наряду с остатками автомобиля нашли элементы гранаты к РПГ, с чего местные делают вывод, что авто обстреляли именно с противотанкового гранатомета.

В результате обстрела авто частично выгорело, но, похоже, внутри никого не было. Поэтому, по предварительным данным, жертв удалось избежать.

В социальных сетях также рассказали, что автомобиль имеет львовскую регистрацию.

Авто обстреляли из гранатомета: смотрите фото

Учитывая на позднее время инцидента, на момент публикации этой новости в полиции пока ситуацию никак не прокомментировали.

В Ивано-Франковске гранатометом обстреляли авто: смотрите видео