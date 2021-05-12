Около полуночи 12 мая в Ивано-Франковске из ручного противотанкового гранатомета взорвали авто BMW. Выяснилось, что обстрел осуществили с берега реки.

На момент обстрела авто было пустым. Кто и с какой целью взорвал его – пока неизвестно.

Напомним, В Ивано-Франковске из противотанкового гранатомета обстреляли машину: фото, видео

Как обтріляли авто

Авто стояло на улице Галицкой. Как уточняют местные СМИ, на парковке супермаркета "АТБ".

Предварительно полиция установила, что неизвестный совершил обстрел авто. Точкой, с которой целиться, он выбрал сторону берега реки Быстрица-Солотвинская.



Авто взорвалось на парковке / Фото Нацполиции

Неизвестный использовал предмет, по типу действия похожий на ручной противотанковый гранатомет. Для точного подтверждения необходимы результаты экспертизы.

Вследствие этого произошел взрыв, что значительно повредило авто BMW X5. Поскольку внутри авто никого не было, то из-за обстрела никто не пострадал. Также не задело людей, которые могли быть рядом на парковке.



В момент обстрела авто было пусто / Фото Нацполиции

В соцсети обнародовали видео с места происшествия: на нем видно, что авто имеет номера Львовской регистрации.

Полиция открыла дело

Следователи начали уголовные производства по:

частью 2 статьи 194 об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем взрыва;

частью 1 статьи 263 о незаконном обращении с оружием

Продолжается досудебное расследование, устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Авто в результате обстрела значительно повредило / Фото Нацполиции