Жорстоке вбивство на Одещині: школярка зарізала та підпалила власну подругу

В Ізмаїлі суд виніс вирок 14-річній дівчині, яку визнали винною у жорстокому вбивстві своєї подруги. Згідно з матеріалами слідства, обвинувачена вдарила подругу ножем, облила тіло олією та підпалила.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на вирок Ізмаїльського міськрайонного суду. Дівчину засудили до 8 років ув'язнення.

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Що відомо про резонансне вбивство в Ізмаїлі

За даними слідства, інцидент стався 6 січня цього року. Житель міста, який вигулював собаку, знайшов тіло дівчини на березі Дунаю та повідомив про це в поліцію. Загиблою виявилася 14-річна місцева мешканка, на тілі якої було виявлено кілька ножових поранень.

Слідчі встановили, що міські камери спостереження зафіксували двох дівчат, які разом пішли до водойми, але повернулася лише одна з них. Нею виявилася однокласниця загиблої з паралельного класу, яку згодом знайшли в іншому кінці міста.

Згідно з матеріалами справи, засуджена привела свою подругу до річки, запропонувала їй лягти на покривало і зав’язала очі хустинкою, пообіцявши зробити сюрприз. Після цього вона кілька разів вдарила потерпілу кухонним ножем, який заздалегідь підготувала.

Ніж, яким було скоєно вбивство / Фото Головного управління Нацполіції в Одеській області

Вже мертве тіло подруги дівчина облила соняшниковою олією і підпалила. Переконавшись, що тіло горить, вона покинула місце злочину та попрямувала в гості до знайомих.

Яким був вирок суду

Під час судового розгляду обвинувачена зізналася у скоєному та визнала свою провину. Вона пояснила, що 5 січня цього року загибла прийшла до неї додому і запропонувала випити спиртні напої. Після застілля дівчина виявила, що подруга викрала у неї алкоголь.

За її словами, загибла вже неодноразово крала у неї з дому гроші та колекційні монети, і це стало для неї "останньою краплею", після чого вона вирішила скоїти вбивство.

Суд визнав школярку винною у вчиненні злочину і призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили дівчина залишатиметься під вартою.