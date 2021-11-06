На камеру вбив кота та нутрій: поліція скерувала до суду обвинувальний акт проти шкуродера

Поліція скерувала до суду обвинувальний акт проти зловмисника, який на камеру металевою палицею до смерті бив нутрій. Через його жорстокі дії також загинув кіт.

Інцидент трапився у вересні 2021 року. Саме тоді відео звірства з'явилось в мережі.

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На Буковині судитимуть чоловіка, який вбив нутрій та кота

Правоохоронці під час досудового розслідування встановили, що:

інцидент трапився 6 вересня в селі Керстенці Дністровського району на подвір'ї місцевого жителя;

усвідомлюючи, що завдає тваринам біль, чоловік бив нутрій по голові металевою палицею;

через це тварини отримали травми, які призвели до загибелі;

убивши нутрій, зловмисник схопив кота за задні лапи та хвіст;

він декілька разів ударив тварину об бетонну поверхню, спричинивши її загибель.

На підставі зібраних доказів причетності буковинця до кримінального злочину, слідчі поліції склали обвинувальний акт, затверджений прокурором Дністровської окружної прокуратури, і скерували його до суду,

– заявили правоохоронці.

Чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами. Якщо його провину доведуть то йому загрожує тюрма на термін від 5 до 8 років.

Що відомо про жорстокі дії буковинця