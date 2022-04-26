Канада та Британія вимагають відповідальності для російських ґвалтівників в Україні

У Канаді та Великій Британії спільно домагатимуться відповідальності за злочини, які чинили в Україні російські військові. Зокрема мовиться про ґвалтування ними мирне населення нашої країни.

Про відповідну ініціативу оголосили міністерки закордонних справ Канади та Великої Британії Мелані Жолі та Ліз Трасс. Вони наголошують на тому, що російські звірства ніколи не забудуть.

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Російських ґвалтівників в Україні покарають

Ми ніколи не забудемо страхітливі сцени із Бучі після російської окупації та обурливі вчинені злочини, особливо проти жінок,

– йдеться у статті.

Відтак, і Велика Британія, і Канада спільно боротимуться з наслідками сексуального насильства під час війни Росії проти України. У цих країнах рішуче налаштовані покарати кожного, хто причетний до цих злочинів.

Міністерки підкреслюють, що такі злочини російські військові чинять для того, щоб підкорити та тиснути на жінок.

Воно (зґвалтування – 24 канал) – таке само руйнівне у конфлікті, як міни й хімічна зброя – обоє з яких заборонені міжнародними угодами – але не отримує такого самого серйозного ставлення,

– наголосили авторки.

Міністерки Жолі та Трасс підкреслили, що у світі повинні реагувати на подібні злочини. Ба більше, їм необхідно вжити усіх можливих заходів, щоб таке більше не повторювалося.

"Об'єднане королівство та Канада роблять усе можливе, щоб усі відповідальні за злочини Путіна постали перед судом за всією суворістю закону", – підкреслили вони.

Зауважимо, що під Ізюмом вдалося знищити 64-у бригаду, яка причетна до звірств у Бучі. Їх, підтвердив Арестович, знешкодили бійці 93-ї ОМБр.

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