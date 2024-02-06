Були б нам дуже корисні, – експерт з авіації назвав головні переваги канадських ракет
У Канаді триває процес утилізації некерованих авіаційних ракет CRV7. Лідер опозиції П'єр Пуальєвр закликав передати їх Україні.
Експерт з авіації Валерій Романенко прокоментував 24 Каналу таку можливість. Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що обидві країни лише виграють.
До теми Канада планує утилізувати тисячі ракет CRV7: що це за снаряди, які пропонують віддати Україні
"Ця ракета була б нам дуже корисна, бо створена на базі американської Hydra 70, яку ми масово використовуємо з наших гелікоптерів армійської авіації та штурмовиків. Якби ми її отримали, змогли б її використовувати без будь-якої додаткової підготовки", – констатував Романенко.Зверніть увагу! Утилізація CRV7 триває в Канаді з 2021 року. Загалом цих ракет у відповідному стані й з бойовими частинами залишилось 8 тисяч.
"Убивця" бронетехніки
Ракета CRV7 має потужніший двигун, ніж американська Hydra 70. Велика кінетична енергія, яку дозволяє розвинути цей двигун, наштовхнула на думку використати CRV7 для ураження всіляких бункерів, захисних споруд і бронетехніки.
Були випробування цієї ракети по танку Т-72, то вона пробивала його з відстані три кілометри майже з усіх проєкцій – з бокової, верхньої, задньої, де найтонша броня,
– зауважив Романенко.
Для підвищення бронебійного ефекту зробили вольфрамові наконечники, які під час стрільби по укріпленнях здатні пробивати до 25 міліметрів броні, одного метра бетону й чотирьох метрів ґрунту.
Тому українські літаки й гелікоптери могли б ефективно застосувати CRV7 проти російської бронетехніки, адже ця ракета може прошивати бронетранспортери та бойові машини піхоти майже наскрізь.
Військова допомога для України: останні новини
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- Крім того, незабаром Україна також отримає американські бомби GLSDB. Бійці ЗСУ першими випробують їх у полі бою, бо цих засобів ще навіть немає на озброєнні США.
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