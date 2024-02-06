Були б нам дуже корисні, – експерт з авіації назвав головні переваги канадських ракет

У Канаді триває процес утилізації некерованих авіаційних ракет CRV7. Лідер опозиції П'єр Пуальєвр закликав передати їх Україні.

Експерт з авіації Валерій Романенко прокоментував 24 Каналу таку можливість. Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що обидві країни лише виграють.

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"Ця ракета була б нам дуже корисна, бо створена на базі американської Hydra 70, яку ми масово використовуємо з наших гелікоптерів армійської авіації та штурмовиків. Якби ми її отримали, змогли б її використовувати без будь-якої додаткової підготовки", – констатував Романенко.

"Убивця" бронетехніки

Утилізація CRV7 триває в Канаді з 2021 року. Загалом цих ракет у відповідному стані й з бойовими частинами залишилось

Ракета CRV7 має потужніший двигун, ніж американська Hydra 70. Велика кінетична енергія, яку дозволяє розвинути цей двигун, наштовхнула на думку використати CRV7 для ураження всіляких бункерів, захисних споруд і бронетехніки.

Були випробування цієї ракети по танку Т-72, то вона пробивала його з відстані три кілометри майже з усіх проєкцій – з бокової, верхньої, задньої, де найтонша броня,

– зауважив Романенко.

Для підвищення бронебійного ефекту зробили вольфрамові наконечники, які під час стрільби по укріпленнях здатні пробивати до 25 міліметрів броні, одного метра бетону й чотирьох метрів ґрунту.

Тому українські літаки й гелікоптери могли б ефективно застосувати CRV7 проти російської бронетехніки, адже ця ракета може прошивати бронетранспортери та бойові машини піхоти майже наскрізь.

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