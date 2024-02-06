Были бы нам очень полезны, – эксперт по авиации назвал главные преимущества канадских ракет

В Канаде продолжается процесс утилизации неуправляемых авиационных ракет CRV7. Лидер оппозиции Пьер Пуалевр призвал передать их Украине.

Эксперт по авиации Валерий Романенко прокомментировал 24 Каналу такую возможность. Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что обе страны только выиграют.

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"Эта ракета была бы нам очень полезна, потому что создана на базе американской Hydra 70, которую мы массово используем с наших вертолетов армейской авиации и штурмовиков. Если бы мы ее получили, смогли бы ее использовать без какой-либо дополнительной подготовки", – констатировал Романенко.

"Убийца" бронетехники

Утилизация CRV7 продолжается в Канаде с 2021 года. Всего этих ракет в соответствующем состоянии и с боевыми частями осталось

Ракета CRV7 имеет более мощный двигатель, чем американская Hydra 70. Большая кинетическая энергия, которую позволяет развить этот двигатель, натолкнула на мысль использовать CRV7 для поражения всевозможных бункеров, защитных сооружений и бронетехники.

Были испытания этой ракеты по танку Т-72, то она пробивала его с расстояния три километра почти со всех проекций – с боковой, верхней, задней, где самая тонкая броня,

– отметил Романенко.

Для повышения бронебойного эффекта сделали вольфрамовые наконечники, которые при стрельбе по укреплениям способны пробивать до 25 миллиметров брони, одного метра бетона и четырех метров почвы.

Поэтому украинские самолеты и вертолеты могли бы эффективно применить CRV7 против российской бронетехники, ведь эта ракета может прошивать бронетранспортеры и боевые машины пехоты почти насквозь.

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