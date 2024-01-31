Военный эксперт Олег Жданов сказал 24 Каналу, что Skynex станет помощником в защите украинских городов от российских ракет и дронов. Как известно, последняя массированная атака страны-агрессора состоялась 23 января.

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"Skynex – это новейшие разработки. В Бундесвере их еще нет – мы фактически будем первыми операторами этих систем", – отметил Жданов.

Подробнее о системе

Skynex – это следующее поколение самоходной зенитной пушки Gepard. Имеет колесную базу и радиолокационную станцию, которая видит на расстоянии 50 километров. Дальность действия – четыре километра. Поражающие элементы имеют вид вольфрамовых шариков.

Система работает исключительно в автоматическом режиме. То есть, она просматривает небо и в случае появления цели отрабатывает по ней определенным количеством боеприпасов с программированием дальности подрыва. Так что снаряды не попадают в цель, а подрываются вокруг нее, создавая из этих вольфрамовых шариков сплошное облако. Эти боевые элементы делают из цели фактически решето,

– описал Жданов.

Если цель начинает маневрировать или прятаться в складках местности, как обычно делают "Шахеды" и крылатые ракеты, то комплекс содержит дроны, которые работают как разведчики. Они поднимаются и обследуют те места, куда не может заглянуть радиолокационная станция.

Сейчас Украине передали только одну батарею Skynex, которая содержит командный пункт, радиолокационную станцию и четыре пусковых установки. Поэтому системой можно охватить около 12 километров вдоль и 8 километров в глубину.

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