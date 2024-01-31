Військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, що Skynex стане помічною в захисті українських міст від російських ракет і дронів. Як відомо, остання масована атака країни-агресорки відбулась 23 січня.

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"Skynex – це новітні розробки. У Бундесвері їх ще немає – ми фактично будемо першими операторами цих систем", – зазначив Жданов.

Детальніше про систему

Skynex – це наступне покоління самохідної зенітної гармати Gepard. Має колісну базу й радіолокаційну станцію, яка бачить на відстані 50 кілометрів. Дальність дії – чотири кілометри. Уражальні елементи мають вигляд вольфрамових кульок.

Система працює виключно в автоматичному режимі. Тобто, вона проглядає небо і в разі появи цілі відпрацьовує по ній визначеною кількістю боєприпасів із програмуванням дальності підриву. Так що снаряди не влучають в ціль, а підриваються навколо неї, створюючи із цих вольфрамових кульок суцільну хмару. Ці бойові елементи роблять із цілі фактично решето,

– описав Жданов.

Якщо ціль починає маневрувати або ховатися в складках місцевості, як зазвичай роблять "Шахеди" й крилаті ракети, то комплекс містить дрони, які працюють як розвідники. Вони підіймаються й обстежують ті місця, куди не може заглянути радіолокаційна станція.

Наразі Україні передали лише одну батарею Skynex, яка містить командний пункт, радіолокаційну станцію і чотири пускових установки. Тому системою можна охопити близько 12 кілометрів уздовж і 8 кілометрів у глибину.

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