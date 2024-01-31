Військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, що Skynex стане помічною в захисті українських міст від російських ракет і дронів. Як відомо, остання масована атака країни-агресорки відбулась 23 січня.
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"Skynex – це новітні розробки. У Бундесвері їх ще немає – ми фактично будемо першими операторами цих систем", – зазначив Жданов.
Детальніше про систему
Skynex – це наступне покоління самохідної зенітної гармати Gepard. Має колісну базу й радіолокаційну станцію, яка бачить на відстані 50 кілометрів. Дальність дії – чотири кілометри. Уражальні елементи мають вигляд вольфрамових кульок.
Система працює виключно в автоматичному режимі. Тобто, вона проглядає небо і в разі появи цілі відпрацьовує по ній визначеною кількістю боєприпасів із програмуванням дальності підриву. Так що снаряди не влучають в ціль, а підриваються навколо неї, створюючи із цих вольфрамових кульок суцільну хмару. Ці бойові елементи роблять із цілі фактично решето,
– описав Жданов.
Якщо ціль починає маневрувати або ховатися в складках місцевості, як зазвичай роблять "Шахеди" й крилаті ракети, то комплекс містить дрони, які працюють як розвідники. Вони підіймаються й обстежують ті місця, куди не може заглянути радіолокаційна станція.
Українська ППО: останні новини
- Через внутрішньополітичну кризу й брак фінансування США не спроможні задовольняти нагальні потреби українського війська на фронті. Зокрема, захисники змушені економити ракети ППО.
- Щоб якось виправити ситуацію, США запропонували Греції 200 мільйонів доларів, щоб та передала або продала Україні системи ППО та інше озброєння. Афіни погодились.
- Крім того, Україна працює над отриманням додаткових систем радіоелектронної боротьби. Ці засоби визначальні в боротьбі проти російських дронів.