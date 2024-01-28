Про це йдеться у листі держсекретаря США Ентоні Блінкена до прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса щодо 6 кроків для розширення співпраці у сфері безпеки. Документ процитувала популярна грецька газета.

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Вашингтон може надати допомогу через Афіни

Видання наголосило, що лист надійшов грецькій стороні після офіційного повідомлення Держдепу вранці 27 січня. Він підтвердив, що Вашингтон дає "зелене світло" на продаж Афінам винищувачів F-35.

Ентоні Блінкен зазначив, що комерційні операції США у сфері оборони з їхніми союзниками по НАТО "є фундаментальним компонентом зусиль зі зміцнення європейської безпеки та зміцнення загальної здатності стримування та оборони Альянсу".

Цікаво, що за умови виконання всіх відповідних юридичних вимог, Вашингтон має намір розширити співпрацю з Афінами шляхом того, що вони допоможуть нашій державі.

Нас продовжує цікавити оборонний потенціал, який Греція могла б передати чи продати Україні. Якщо ці можливості представляють інтерес для України, і доки уряд США не оцінить їхній статус і цінність, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування іноземних збройних сил Греції на суму до 200 мільйонів доларів,

– так у листі описаний 5 крок співпраці з Афінами.

У газеті зазначили, що політичне та військове керівництво Греції погодилося на пропозицію держсекретаря. Ба більше, нібито вже надало розпорядження щодо передачі Україні систем і обладнання, які не використовуються грецькою армією.

ЗМІ зазначають, що за даними з відкритих джерел, наразі Афіни мають у своєму арсеналі й можуть передати радянські системи протиповітряної оборони "Тор", "Оса", С-300, а ще зенітні установки радянського зразка "ЗУ-23-2" і снаряди до всієї цієї зброї.

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До слова, у листопаді грецькі ЗМІ писали, що Вашингтон вів переговори з Афінами щодо купівлі 75 тисяч артилерійських снарядів різних калібрів для України.